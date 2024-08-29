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Сегодня, 16:12

«Ливерпуль» объявил о переходе форварда сборной Италии Кьезы

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«Ливерпуль» объявил о подписании контракта с форвардом «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьезой.

26-летний футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал долгосрочное соглашение с мерсисайдцами. По данным портала Transfermarkt, «Ливерпуль» заплатил за нападающего 12 миллионов евро.

Кьеза выступал за «Ювентус» с лета 2022 года. Игрок провел за итальянскую команду 131 матч, забил 32 гола и сделал 23 результативные передачи.

Федерико Кьеза
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Ювентус
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33-летний Триппьер объявил о завершении карьеры в сборной Англии
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 2 2 0 0 6-1 6
2
 Брайтон 2 2 0 0 5-1 6
3
 Ливерпуль 2 2 0 0 4-0 6
4
 Арсенал 2 2 0 0 4-0 6
5
 Ньюкасл 2 1 1 0 2-1 4
6
 Тоттенхэм 2 1 1 0 5-1 4
7
 Нот. Форест 2 1 1 0 2-1 4
8
 Астон Вилла 2 1 0 1 2-3 3
9
 МЮ 2 1 0 1 2-2 3
10
 Челси 2 1 0 1 6-4 3
11
 Брентфорд 2 1 0 1 2-3 3
12
 Вест Хэм 2 1 0 1 3-2 3
13
 Фулхэм 2 1 0 1 2-2 3
14
 Борнмут 2 0 2 0 2-2 2
15
 Лестер 2 0 1 1 2-3 1
16
 Саутгемптон 2 0 0 2 0-2 0
17
 Ипсвич 2 0 0 2 1-6 0
18
 Кр. Пэлас 2 0 0 2 1-4 0
19
 Вулверхэмптон 2 0 0 2 2-8 0
20
 Эвертон 2 0 0 2 0-7 0
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38 тур
31.08 14:30
Арсенал – Брайтон
 - : -
31.08 17:00
Брентфорд – Саутгемптон
 - : -
31.08 17:00
Эвертон – Борнмут
 - : -
31.08 17:00
Ипсвич – Фулхэм
 - : -
31.08 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
31.08 17:00
Нот. Форест – Вулверхэмптон
 - : -
31.08 19:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
1.09 15:30
Челси – Кр. Пэлас
 - : -
1.09 15:30
Ньюкасл – Тоттенхэм
 - : -
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МЮ – Ливерпуль
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 4
Нони Мадуэке

Нони Мадуэке

Челси

 3
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 2
П
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 3
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 2
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 2
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 1 1 0
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 1 1 0
Дэн Берн

Дэн Берн

Ньюкасл Юнайтед

 2 0 2
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