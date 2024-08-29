«Ливерпуль» объявил о переходе форварда сборной Италии Кьезы

«Ливерпуль» объявил о подписании контракта с форвардом «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьезой.

26-летний футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал долгосрочное соглашение с мерсисайдцами. По данным портала Transfermarkt, «Ливерпуль» заплатил за нападающего 12 миллионов евро.

Кьеза выступал за «Ювентус» с лета 2022 года. Игрок провел за итальянскую команду 131 матч, забил 32 гола и сделал 23 результативные передачи.