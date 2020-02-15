«Ливерпуль» обеспечил себе место в Лиге чемпионов
22:33
«Ливерпуль», обыграв «Норвич» (1:0) в матче 26-го тура чемпионата Англии, обеспечил себе место в Лиге чемпионов. Единственный мяч забил Садио Мане.
«Красные» лидируют в премьер-лиге с огромным отрывом.
Команда побеждает уже 17 матчей подряд, а не проигрывает 43 встречи. Отрыв от «Манчестер Сити», у которого игра в запасе, 25 очков.
Liverpool have qualified for next season's Champions League!— ESPN FC (@ESPNFC) February 15, 2020
It's February ? pic.twitter.com/Jw5IZZzJiw
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...