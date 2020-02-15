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«Ливерпуль» обеспечил себе место в Лиге чемпионов

22:33
Юрген Клопп и Мохамед Салах. Фото Reuters
Юрген Клопп и Мохамед Салах. Фото Reuters
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«Ливерпуль», обыграв «Норвич» (1:0) в матче 26-го тура чемпионата Англии, обеспечил себе место в Лиге чемпионов. Единственный мяч забил Садио Мане.

«Красные» лидируют в премьер-лиге с огромным отрывом.

Команда побеждает уже 17 матчей подряд, а не проигрывает 43 встречи. Отрыв от «Манчестер Сити», у которого игра в запасе, 25 очков.

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