«Ливерпуль» обеспечил себе место в Лиге чемпионов

«Ливерпуль», обыграв «Норвич» (1:0) в матче 26-го тура чемпионата Англии, обеспечил себе место в Лиге чемпионов. Единственный мяч забил Садио Мане.

«Красные» лидируют в премьер-лиге с огромным отрывом.

Команда побеждает уже 17 матчей подряд, а не проигрывает 43 встречи. Отрыв от «Манчестер Сити», у которого игра в запасе, 25 очков.