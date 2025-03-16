«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: смотреть трансляцию финала Кубка лиги Англии
«Ливерпуль» и «Ньюкасл» определят обладателя Кубка лиги Англии
«Ливерпуль» и «Ньюкасл» встречаются в финале Кубка лиги в воскресенье, 16 марта. Игра пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.
Основные события игры «Ливерпуль» — «Ньюкасл» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте
В России нет официальных трансляций Кубка Лиги, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».
Прямая трансляция матча «Ливерпуль» — «Ньюкасл» (видео)
По ходу сезона-2024/25 команды дважды встречались в АПЛ: первый матч завершился вничью (3:3), во второй игре победу одержали мерсисайдцы (2:0). На пути к финалу Кубка «Ливерпуль» победил «Вест Хэм», «Брайтон», «Саутгемптон» и «Тоттенхэм», а «Ньюкасл» обыграл «Ноттингем», «Уимблдон», «Челси», «Брентфорд» и «Арсенал».
Положение команд
Футбол
Хоккей
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1
|Арсенал
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2
|Ман. Сити
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3
|МЮ
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|0
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|0-0
|0
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4
|Астон Вилла
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|0
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|0-0
|0
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5
|Ливерпуль
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Борнмут
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|0
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|0-0
|0
|
7
|Сандерленд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Брайтон
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брентфорд
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Челси
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Ньюкасл
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Халл Сити
|0
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|0
|0
|0-0
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -
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