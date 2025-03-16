«Ливерпуль» и «Ньюкасл» встречаются в финале Кубка лиги в воскресенье, 16 марта. Игра пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Основные события игры «Ливерпуль» — «Ньюкасл» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте

Кубок английской лиги. Финал.

16 марта 2025, 19:30. Уэмбли (Лондон)

В России нет официальных трансляций Кубка Лиги, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

Прямая трансляция матча «Ливерпуль» — «Ньюкасл» (видео)

По ходу сезона-2024/25 команды дважды встречались в АПЛ: первый матч завершился вничью (3:3), во второй игре победу одержали мерсисайдцы (2:0). На пути к финалу Кубка «Ливерпуль» победил «Вест Хэм», «Брайтон», «Саутгемптон» и «Тоттенхэм», а «Ньюкасл» обыграл «Ноттингем», «Уимблдон», «Челси», «Брентфорд» и «Арсенал».