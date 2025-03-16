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16 марта 2025, 18:20

«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: смотреть трансляцию финала Кубка лиги Англии

«Ливерпуль» и «Ньюкасл» определят обладателя Кубка лиги Англии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Ливерпуль» и «Ньюкасл» встречаются в финале Кубка лиги в воскресенье, 16 марта. Игра пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Основные события игры «Ливерпуль» — «Ньюкасл» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте

Кубок английской лиги. Финал.
16 марта 2025, 19:30. Уэмбли (Лондон)
Ливерпуль
1:2
Ньюкасл Юнайтед

В России нет официальных трансляций Кубка Лиги, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

Прямая трансляция матча «Ливерпуль» — «Ньюкасл» (видео)

По ходу сезона-2024/25 команды дважды встречались в АПЛ: первый матч завершился вничью (3:3), во второй игре победу одержали мерсисайдцы (2:0). На пути к финалу Кубка «Ливерпуль» победил «Вест Хэм», «Брайтон», «Саутгемптон» и «Тоттенхэм», а «Ньюкасл» обыграл «Ноттингем», «Уимблдон», «Челси», «Брентфорд» и «Арсенал».

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Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Ньюкасл Юнайтед
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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