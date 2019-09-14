Стали известны составы «Ливерпуля» и «Ньюкасла» на матч 5-го тура чемпионата Англии. «Красные» попытаются продлить победную серию со старта сезона, составляющую 4 игры.

«Ливерпуль»: Адриан, Александр-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабинью, Вайналдум, Окслейд-Чемберлен, Мане, Салах, Ориги.

Запасные — Келлехер, Милнер, Фирмину, Гомес, Хендерсон, Лаллана, Шачири.

«Ньюкасл»: Дубравка, Крафт, Шер, Ласселс, Дамметт, Виллемс, Хейден, Шелви, Атсу, Алмирон, Жоэлинтон.

Запасные — Дарлоу, Манкильо, Фернандес, Кларк, Лонгстафф, Ки Сон Ен, Муто.

«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: чемпионат Англии по футболу, премьер-лига, 5-й тур, онлайн-трансляция матча, начало — в 14.30 (время московское)