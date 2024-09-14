«Ливерпуль» проиграл «Ноттингем Форест» и потерпел первое поражение в сезоне

«Ливерпуль» на своем поле уступил «Ноттингем Форест» в матче 4-го тура АПЛ — 0:1.

Единственный гол на 72-й минуте забил Каллум Хадсон-Одои.

Мерсисайдцы (9 очков) потерпели первое поражение в текущем сезоне и занимают второе место в АПЛ. «Ноттингем Форест» (8) поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице.

В параллельных матчах «Фулхэм» в концовке упустил победу над «Вест Хэмом» (1:1), а «Брайтон» и «Ипсвич» сыграли вничью (0:0).