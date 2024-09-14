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«Ливерпуль» проиграл «Ноттингем Форест» и потерпел первое поражение в сезоне

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ливерпуль» — «Ноттингем Форест».
Фото Reuters

«Ливерпуль» на своем поле уступил «Ноттингем Форест» в матче 4-го тура АПЛ — 0:1.

Единственный гол на 72-й минуте забил Каллум Хадсон-Одои.

Мерсисайдцы (9 очков) потерпели первое поражение в текущем сезоне и занимают второе место в АПЛ. «Ноттингем Форест» (8) поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 4-й тур
14 сент, 17:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
0:1
Ноттингем Форест

В параллельных матчах «Фулхэм» в концовке упустил победу над «Вест Хэмом» (1:1), а «Брайтон» и «Ипсвич» сыграли вничью (0:0).

Англия. Премьер-лига. 4-й тур
14 сент, 17:00. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
1:1
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига. 4-й тур
14 сент, 17:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
0:0
Ипсвич

Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Ноттингем Форест
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 4 4 0 0 11-3 12
2
 Ливерпуль 4 3 0 1 7-1 9
3
 Брайтон 4 2 2 0 6-2 8
4
 Нот. Форест 4 2 2 0 4-2 8
5
 Арсенал 3 2 1 0 5-1 7
6
 Ньюкасл 3 2 1 0 4-2 7
7
 Брентфорд 4 2 0 2 6-6 6
8
 МЮ 4 2 0 2 5-5 6
9
 Астон Вилла 3 2 0 1 4-4 6
10
 Фулхэм 4 1 2 1 4-4 5
11
 Борнмут 3 1 2 0 5-4 5
12
 Вест Хэм 4 1 1 2 5-6 4
13
 Тоттенхэм 3 1 1 1 6-3 4
14
 Челси 3 1 1 1 7-5 4
15
 Лестер 4 0 2 2 5-7 2
16
 Кр. Пэлас 4 0 2 2 4-7 2
17
 Ипсвич 4 0 2 2 2-7 2
18
 Вулверхэмптон 3 0 1 2 3-9 1
19
 Саутгемптон 4 0 0 4 1-8 0
20
 Эвертон 3 0 0 3 2-10 0
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14.09 14:30
Саутгемптон – МЮ
 0 : 3
14.09 17:00
Брайтон – Ипсвич
 0 : 0
14.09 17:00
Кр. Пэлас – Лестер
 2 : 2
14.09 17:00
Фулхэм – Вест Хэм
 1 : 1
14.09 17:00
Ливерпуль – Нот. Форест
 0 : 1
14.09 17:00
Ман. Сити – Брентфорд
 2 : 1
14.09 19:30
Астон Вилла – Эвертон
 - : -
14.09 22:00
Борнмут – Челси
 - : -
15.09 16:00
Тоттенхэм – Арсенал
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Вулверхэмптон – Ньюкасл
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Эрлин Бреут Холанн

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 9
Нони Мадуэке

Нони Мадуэке

Челси

 3
Йоан Висса

Йоан Висса

Брентфорд

 3
П
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 4
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 3
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 3
И К Ж
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Джек Стивенс

Саутгемптон

 4 1 1
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Ньюкасл Юнайтед

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 1 1 0
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