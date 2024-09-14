«Ливерпуль» проиграл «Ноттингем Форест» и потерпел первое поражение в сезоне
«Ливерпуль» на своем поле уступил «Ноттингем Форест» в матче 4-го тура АПЛ — 0:1.
Единственный гол на 72-й минуте забил Каллум Хадсон-Одои.
Мерсисайдцы (9 очков) потерпели первое поражение в текущем сезоне и занимают второе место в АПЛ. «Ноттингем Форест» (8) поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице.
В параллельных матчах «Фулхэм» в концовке упустил победу над «Вест Хэмом» (1:1), а «Брайтон» и «Ипсвич» сыграли вничью (0:0).
Источник: Таблица АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|4
|4
|0
|0
|11-3
|12
|
2
|Ливерпуль
|4
|3
|0
|1
|7-1
|9
|
3
|Брайтон
|4
|2
|2
|0
|6-2
|8
|
4
|Нот. Форест
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
5
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|
6
|Ньюкасл
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|
7
|Брентфорд
|4
|2
|0
|2
|6-6
|6
|
8
|МЮ
|4
|2
|0
|2
|5-5
|6
|
9
|Астон Вилла
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
10
|Фулхэм
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
11
|Борнмут
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|
12
|Вест Хэм
|4
|1
|1
|2
|5-6
|4
|
13
|Тоттенхэм
|3
|1
|1
|1
|6-3
|4
|
14
|Челси
|3
|1
|1
|1
|7-5
|4
|
15
|Лестер
|4
|0
|2
|2
|5-7
|2
|
16
|Кр. Пэлас
|4
|0
|2
|2
|4-7
|2
|
17
|Ипсвич
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
18
|Вулверхэмптон
|3
|0
|1
|2
|3-9
|1
|
19
|Саутгемптон
|4
|0
|0
|4
|1-8
|0
|
20
|Эвертон
|3
|0
|0
|3
|2-10
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.09
|14:30
|
Саутгемптон – МЮ
|0 : 3
|14.09
|17:00
|
Брайтон – Ипсвич
|0 : 0
|14.09
|17:00
|
Кр. Пэлас – Лестер
|2 : 2
|14.09
|17:00
|
Фулхэм – Вест Хэм
|1 : 1
|14.09
|17:00
|
Ливерпуль – Нот. Форест
|0 : 1
|14.09
|17:00
|
Ман. Сити – Брентфорд
|2 : 1
|14.09
|19:30
|
Астон Вилла – Эвертон
|- : -
|14.09
|22:00
|
Борнмут – Челси
|- : -
|15.09
|16:00
|
Тоттенхэм – Арсенал
|- : -
|15.09
|18:30
|
Вулверхэмптон – Ньюкасл
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Нони Мадуэке
Челси
|3
|
|
Йоан Висса
Брентфорд
|3
|П
|
|
Коул Палмер
Челси
|4
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|3
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|1
|1
|0
Новости