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«Ливерпуль» не сыграет дома до оформления чемпионства: часть матчей пройдет на нейтральных стадионах

19:05
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Часть матчей английской премьер-лиги пройдет на нейтральных полях, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, с домашних арен перенесут дерби и матчи между территориально близкими соперниками, а также каждый матч, в котором «Ливерпуль» может оформить чемпионство.

Ранее руководство АПЛ заявило, что лига возобновит сезон 17 июня. В турнире осталось сыграть 9 туров.

«Ливерпуль» по 29 матчей с 82 очками занимает первое место в турнирной табоице, опережая идущий на втором месте «Манчестер Сити» на 25 очков.

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