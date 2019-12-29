«Ливерпуль» не проигрывает 50 домашних матчей подряд. Это третий результат в истории английского футбола

«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в матче 20-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0. Команда Юргена Клоппа не проигрывает 50 домашних игр АПЛ подряд (40 побед, 10 ничьих).

Это третья по продолжительности серия в истории элитного английского дивизиона. Рекорд принадлежит «Челси», который с 2004 по 2008 год не проигрывал дома 86 игр подряд. Второй результат установил «Ливерпуль» с период с 1978 по 1980 год (63 матча).