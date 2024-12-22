«Ливерпуль» не проигрывает 21 матч подряд во всех турнирах

«Ливерпуль» на выезде победил «Тоттенхэм» (6:3) в матче 17-го тура АПЛ.

Мерсисайдцы продлили серию без поражений до 21 матча во всех турнирах — 18 побед и 3 ничьих. Последний раз команда Арне Слота уступил 14 сентября «Ноттингем Форест» (0:1).

В следующем матче «Ливерпуль» сыграет дома с «Лестером» в 18-м туре АПЛ 26 декабря.