"Ливерпуль" не намерен сдаваться". Виргил ван Дейк - о чемпионской гонке в Англии

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк после победы над "Тоттенхэмом" в матче 32-го тура чемпионата Англии (2:1) заявил, что его команда будет бороться за чемпионство до конца.

- "Тоттенхэм" - очень хорошая команда, в которой играют отличные игроки, старающиеся контролировать мяч, - приводит слова ван Дейка BBC. - Мы пытались оказывать на них давление, но во втором тайме они немного изменили ситуацию. Нам пришлось трудно, но в итоге мы получили три очка. Только они и имеют значение.

Чемпионская гонка? Мы не намерены сдаваться. Мы будем стараться побеждать в каждом матче. Это будет сложно, но давайте просто наслаждаться моментом.

"Ливерпуль" набрал 79 очков и вернулся на первое место. "Красные" на два балла опережают "Манчестер Сити", идущий вторым.

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