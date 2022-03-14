«Ливерпуль» не намерен летом продавать голкипера Келлехера

Вратарь «Ливерпуля» Каоимхин Келлехер не будет продан или отдан в аренду летом, сообщает The Sun.

По данным источника, ряд клубов АПЛ интересуются 23-летним футболистом, который сыграл главную роль в победе красных в финале Кубка английской лиги над «Челси» (0:0, 11:10 пен).

«Ливерпуль» хочет, чтобы Келлехер остался вторым вратарем в следующем сезоне, и не будет рассматривать никаких предложений.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне Келлехер провел 8 матчей во всех турнирах, пропустил 7 голов и 4 игры отстоял на ноль.