«Ливерпуль» не исключат из Кубка лиги

«Ливерпуль» избежал исключения из Кубка английской лиги. Такая санкция грозила клубу за выход на поле футболиста, который не имели права играть.

Сообщается, что «Ливерпуль» был оштрафован на 200 тысяч фунтов. Половина из этой суммы — условное наказание до конца следующего сезона. Если «Ливерпуль» не совершит подобное нарушение, красные заплатят только 100 тысяч. В клубе отметили, что принимают это наказание.

В матче третьего раунда Кубка лиги с «МК Донс» (2:0) за «Ливерпуль» сыграл Педро Чиривелья, который заменил Наби Кейта. Позднее выяснилось, что он не получил разрешения на выступления на «Ливерпуль» после возвращения из аренды в испанской «Эстремадуре».

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