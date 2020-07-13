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«Ливерпуль» не хочет отпускать Ловрена свободным агентом. Им интересуется «Зенит»

13 июля 2020, 02:53
Деян Ловрен. Фото Instagram
Деян Ловрен. Фото Instagram
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Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен может покинуть команду, сообщает Goal. Его контракт истекает в конце следующего сезона. Мерсисайдцы хотят продать футболиста, а не отпускать в качестве свободного агента.

В приобретении 31-летнего хорвата заинтересованы «Зенит» и два клуба АПЛ. В сезоне-2019/20 Ловрен провел 15 матчей за «Ливерпуль», забил один гол и сделал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.

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