«Ливерпуль» не хочет отпускать Ловрена свободным агентом. Им интересуется «Зенит»

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен может покинуть команду, сообщает Goal. Его контракт истекает в конце следующего сезона. Мерсисайдцы хотят продать футболиста, а не отпускать в качестве свободного агента.

В приобретении 31-летнего хорвата заинтересованы «Зенит» и два клуба АПЛ. В сезоне-2019/20 Ловрен провел 15 матчей за «Ливерпуль», забил один гол и сделал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.