«Ливерпуль» нашел замену ван Дейку в «Лейпциге»

«Ливерпуль» планирует купить в зимнее трансферное окно защитника «Лейпцига» Дайота Упамекано, сообщает Sunday World.

По информации источника, 21-летний француз — главная цель для мерсисайдцев. Трансфер может обойтись в 44 миллиона евро. Сообщается, что клуб хочет найти замену заработавшему разрыв крестообразной связки защитнику Виргилу ван Дейку.

В сезоне-2020/21 Упамекано провел за «Лейпциг» 7 матчей, на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.