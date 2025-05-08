«Ливерпуль» нашел замену Александер-Арнольду

Защитник «Байера» Жереми Фримпонг стал главной трансферной целью «Ливерпуля» на следующее лето. Это произошло после объявления Трента Александер-Арнольда об уходе из английского клуба по окончании сезона, сообщает Give me Sport.

«Байер» может отпустить нидерландского игрока за 30 миллионов фунтов, но «Ливерпуль» считает эту сумму ниже рыночной. Заинтересованность в трансфере также проявляют «Манчестер Сити» и «Селтик».

В текущем сезоне 24-летний Фримпонг сыграл 47 матчей во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 12 результативных передач. Его контракт с «Байером» действует до лета 2028 года. Рыночная стоимость футболиста, согласно Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.