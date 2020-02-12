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«Ливерпуль» намерен выиграть борьбу за Вернера в летнее трансферное окно

12:02
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«Ливерпуль» собирается выиграть борьбу за нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера в летнее трансферное окно, сообщает Goal.com.

По информации издания, «Ювентус», «Интер», «Челси» и мадридский «Атлетико» сохраняют интерес к 23-летнему немцу, но мерсисайдцы не намерены никому уступать форварда и считаются главными фаворитами в переговорах с «Лейпцигом». Как сообщает источник, в сделке лично заинтересован главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Bild пишет, что Вернер сможет покинуть «РБ Лейпциг» летом, если за него предложат сумму около 60 миллионов евро. В сезоне-2019/20 23-летний форвард забил 25 мячей и сделал 10 результативных передач в 30 матчах за немецкую команду.

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