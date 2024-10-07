«Ливерпуль» намерен продлить контракт с Конате
«Ливерпуль» вступил в переговоры с защитником Ибраимой Конате по поводу нового контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, руководство мерсисайдцев считает 25-летнего француза одним из ключевых футболистов команды и хочет сохранить его.
Конате выступает за «Ливерпуль» с июля 2021 года. В сезоне-2024/25 защитник забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 9 матчах за команду во всех турнирах.
Контракт Конате с «Ливерпулем» действует до конца июня 2026 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|7
|6
|0
|1
|13-2
|18
|
2
|Ман. Сити
|7
|5
|2
|0
|17-8
|17
|
3
|Арсенал
|7
|5
|2
|0
|15-6
|17
|
4
|Челси
|7
|4
|2
|1
|16-8
|14
|
5
|Астон Вилла
|7
|4
|2
|1
|12-9
|14
|
6
|Брайтон
|7
|3
|3
|1
|13-10
|12
|
7
|Ньюкасл
|7
|3
|3
|1
|8-7
|12
|
8
|Фулхэм
|7
|3
|2
|2
|10-8
|11
|
9
|Тоттенхэм
|7
|3
|1
|3
|14-8
|10
|
10
|Нот. Форест
|7
|2
|4
|1
|7-6
|10
|
11
|Брентфорд
|7
|3
|1
|3
|13-13
|10
|
12
|Вест Хэм
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
13
|Борнмут
|7
|2
|2
|3
|8-10
|8
|
14
|МЮ
|7
|2
|2
|3
|5-8
|8
|
15
|Лестер
|7
|1
|3
|3
|9-12
|6
|
16
|Эвертон
|7
|1
|2
|4
|7-15
|5
|
17
|Ипсвич
|7
|0
|4
|3
|6-14
|4
|
18
|Кр. Пэлас
|7
|0
|3
|4
|5-10
|3
|
19
|Саутгемптон
|7
|0
|1
|6
|4-15
|1
|
20
|Вулверхэмптон
|7
|0
|1
|6
|9-21
|1
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|5.10
|14:30
|
Кр. Пэлас – Ливерпуль
|0 : 1
|5.10
|17:00
|
Арсенал – Саутгемптон
|3 : 1
|5.10
|17:00
|
Брентфорд – Вулверхэмптон
|5 : 3
|5.10
|17:00
|
Лестер – Борнмут
|1 : 0
|5.10
|17:00
|
Ман. Сити – Фулхэм
|3 : 2
|5.10
|17:00
|
Вест Хэм – Ипсвич
|4 : 1
|5.10
|19:30
|
Эвертон – Ньюкасл
|0 : 0
|6.10
|16:00
|
Астон Вилла – МЮ
|0 : 0
|6.10
|16:00
|
Челси – Нот. Форест
|1 : 1
|6.10
|18:30
|
Брайтон – Тоттенхэм
|3 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|10
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|6
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|
|
Уилфред Ндиди
Лестер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|5
|1
|2
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|5
|1
|1
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