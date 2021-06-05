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«Ливерпуль» намерен продать Груича, который провел три года в арендах

10:14
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«Ливерпуль» намерен продать полузащитника Марко Груича, сообщает Berliner-Kurier.

По информации источника, мерсисайдцы не рассчитывают на 25-летнего серба, который три года подряд провел в арендах. С 2018 по 2020 год футболист играл за «Герту», минувший сезон он провел в составе «Порту». Сообщается, что «Ливерпуль», ранее требовавший за полузащитника 20 миллионов евро, снизил свои требования до 14 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Груич провел 39 матчей за «Порту», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость серба в 14 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.berliner-kurier.de/hertha/achtung-hertha-klopp-will-marko-grujic-los-werden-li.162959

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