«Ливерпуль» намерен подписать защитника «Брентфорда» Коллинза

«Ливерпуль» заинтересован в подписании защитника «Брентфорда» Натана Коллинза, сообщает Football Insider.

По данным источника, «красные» ищут нового игрока в центр обороны. При этом «Брентфорд» не намерен отпускать 24-летнего ирландца, который был назначен капитаном команды.

В сезоне-2024/25 Коллинз в 42 матчах забил 2 гола и сделал 5 результативных передач. Его контракт с «Брентфордом» действует до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 28 миллионов евро.