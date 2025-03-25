Футбол
25 марта, 19:25

«Ливерпуль» начал переговоры о подписании нападающего «Брайтона» Педро

Ана Горшкова
Корреспондент

«Ливерпуль» начал переговоры о потенциальном летнем трансфере нападающего «Брайтона» Жоао Педро, сообщает Caught Offside.

По информации источника, клуб связался с представителями 23-летнего игрока, чтобы обсудить целесообразность сделки до открытия трансферного окна. Также Педро интересуются «Арсенала», «Челси», «ПСЖ», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне форвард сыграл за «Брайтон» 25 матчей, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Источник: Caught Offside
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Ливерпуль
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 7 5 1 1 14-3 16
2
 Ливерпуль 7 5 0 2 13-9 15
3
 Борнмут 7 4 2 1 11-8 14
4
 Тоттенхэм 7 4 2 1 13-5 14
5
 Ман. Сити 7 4 1 2 15-6 13
6
 Кр. Пэлас 7 3 3 1 9-5 12
7
 Челси 7 3 2 2 13-9 11
8
 Эвертон 7 3 2 2 9-7 11
9
 Сандерленд 7 3 2 2 7-6 11
10
 МЮ 7 3 1 3 9-11 10
11
 Ньюкасл 7 2 3 2 6-5 9
12
 Астон Вилла 7 2 3 2 6-7 9
13
 Брайтон 7 2 3 2 10-10 9
14
 Фулхэм 7 2 2 3 8-11 8
15
 Лидс 7 2 2 3 7-11 8
16
 Брентфорд 7 2 1 4 9-12 7
17
 Нот. Форест 7 1 2 4 5-12 5
18
 Бернли 7 1 1 5 7-15 4
19
 Вест Хэм 7 1 1 5 6-16 4
20
 Вулверхэмптон 7 0 2 5 5-14 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.10 22:00
Борнмут – Фулхэм
 3 : 1
4.10 14:30
Лидс – Тоттенхэм
 1 : 2
4.10 17:00
Арсенал – Вест Хэм
 2 : 0
4.10 17:00
МЮ – Сандерленд
 2 : 0
4.10 19:30
Челси – Ливерпуль
 2 : 1
5.10 16:00
Астон Вилла – Бернли
 2 : 1
5.10 16:00
Эвертон – Кр. Пэлас
 2 : 1
5.10 16:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 2 : 0
5.10 16:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 1 : 1
5.10 18:30
Брентфорд – Ман. Сити
 0 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Холанн

Эрлин Холанн

Манчестер Сити

 9
Антуан Семеньо

Антуан Семеньо

Борнмут

 6
Джейдон Энтони

Джейдон Энтони

Бернли

 4
П
Джек Грилиш

Джек Грилиш

Эвертон

 4
Мохаммед Кудус

Мохаммед Кудус

Тоттенхэм Хотспур

 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Сандерленд

 3
И К Ж
Рейнилдо Мандава

Рейнилдо Мандава

Сандерленд

 5 1 1
Тоте Гомеш

Тоте Гомеш

Вулверхэмптон

 6 1 1
Тревор Чалоба

Тревор Чалоба

Челси

 6 1 1
Вся статистика

