«Ливерпуль» начал переговоры о подписании нападающего «Брайтона» Педро

«Ливерпуль» начал переговоры о потенциальном летнем трансфере нападающего «Брайтона» Жоао Педро, сообщает Caught Offside.

По информации источника, клуб связался с представителями 23-летнего игрока, чтобы обсудить целесообразность сделки до открытия трансферного окна. Также Педро интересуются «Арсенала», «Челси», «ПСЖ», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне форвард сыграл за «Брайтон» 25 матчей, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.