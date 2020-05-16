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«Ливерпуль» может продлить контракт с Лалланой

09:03
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«Ливерпуль» намерен продлить контракт с хавбеком Адамом Лалланой. 31-летний англичанин может пригодиться «красным» в качестве ротации, так как из-за кризиса, вызванным пандемией коронавируса, клуб не сможет тратить большие деньги на усиление состава, сообщает Liverpool Echo.

У Лалланы летом заканчивается контракт с «Ливерпулем». На игрока претендуют «Лестер» и «Саутгемптон».

В текущем сезоне на счету 31-летнего англичанина 1 гол и 1 результативная передача в 15 матчах АПЛ.

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