«Ливерпуль» может приобрести Винисиуса

Главный Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заинтересован в подписании вингера «Реала» Винисиуса Жуниора, сообщает OKDiario.

Мадридский клуб собирается продать 20-летнего бразильца, чтобы заработать денег на покупку нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Стоимость Винисиуса оценивается порталом Transfermarkt в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне бразильский вингер появился в стартовом составе «Реала» лишь 9 раз. Всего на его счету 28 игр, в которых он забил 3 мяча и отдал 2 результативных передачи.