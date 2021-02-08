«Ливерпуль» может приобрести Винисиуса
19:16
Главный Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заинтересован в подписании вингера «Реала» Винисиуса Жуниора, сообщает OKDiario.
Мадридский клуб собирается продать 20-летнего бразильца, чтобы заработать денег на покупку нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Стоимость Винисиуса оценивается порталом Transfermarkt в 40 миллионов евро.
В текущем сезоне бразильский вингер появился в стартовом составе «Реала» лишь 9 раз. Всего на его счету 28 игр, в которых он забил 3 мяча и отдал 2 результативных передачи.
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