"Ливерпуль" может подписать Невеша

"Ливерпуль" активно следит за полузащитником "Вулверхэмптона" Рубеном Невешом и будет предпринимать попытки купить его в летнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

На этом лично настаивает помощник главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа Пеп Лииндерс. Лииндерс с 2007 по 2014 год работал в академии "Порту" и наблюдал за развитием Невеша, который дебютировал в составе португальцев как раз в 2014 году. А в 2017 году он перешел в "Вулверхэмптон" за рекордные для английского клуба 17 миллионов фунтов.

Нынешний контракт Невеша действует до лета 2022 года. Сумма отступных, прописанная в контракте, составляет 60 миллионов фунтов.