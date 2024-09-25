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Сегодня, 10:53

«Ливерпуль» может подписать Гехи из «Кристал Пэлас»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает Football Insider.

По сведением источника, в руководстве мерсисайдцев видят в 24-летнем англичанине видят долгосрочного преемника защитника Вирджила ван Дейка.

В текущем сезоне Гехи провел 7 матчей и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.

ФК Кристал Пэлас
ФК Ливерпуль
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 5 4 1 0 13-5 13
2
 Ливерпуль 5 4 0 1 10-1 12
3
 Астон Вилла 5 4 0 1 10-7 12
4
 Арсенал 5 3 2 0 8-3 11
5
 Челси 5 3 1 1 11-5 10
6
 Ньюкасл 5 3 1 1 7-6 10
7
 Брайтон 5 2 3 0 8-4 9
8
 Нот. Форест 5 2 3 0 6-4 9
9
 Фулхэм 5 2 2 1 7-5 8
10
 Тоттенхэм 5 2 1 2 9-5 7
11
 МЮ 5 2 1 2 5-5 7
12
 Брентфорд 5 2 0 3 7-9 6
13
 Борнмут 5 1 2 2 5-8 5
14
 Вест Хэм 5 1 1 3 5-9 4
15
 Лестер 5 0 3 2 6-8 3
16
 Кр. Пэлас 5 0 3 2 4-7 3
17
 Ипсвич 5 0 3 2 3-8 3
18
 Саутгемптон 5 0 1 4 2-9 1
19
 Вулверхэмптон 5 0 1 4 5-14 1
20
 Эвертон 5 0 1 4 5-14 1
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28.09 14:30
Ньюкасл – Ман. Сити
 - : -
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Арсенал – Лестер
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Брентфорд – Вест Хэм
 - : -
28.09 17:00
Челси – Брайтон
 - : -
28.09 17:00
Эвертон – Кр. Пэлас
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Луис Диас

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Николас Джексон

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Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 5
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 4
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

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И К Ж
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 3 1 1
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