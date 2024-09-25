«Ливерпуль» может подписать Гехи из «Кристал Пэлас»

Защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает Football Insider.

По сведением источника, в руководстве мерсисайдцев видят в 24-летнем англичанине видят долгосрочного преемника защитника Вирджила ван Дейка.

В текущем сезоне Гехи провел 7 матчей и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.