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«Ливерпуль» может подписать Джека Батленда

12:35
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«Ливерпуль» интересуется вратарем «Стоука» Джеком Батлендом, сообщает Mirror.

По информации источника, 27-летний англичанин хочет перезапустить карьеру и перейти в клуб АПЛ, а мерсисайдцы хотят решить вратарскую проблему, вызванную травмой Алиссона и неважной игрой его сменщика Адриана.

В сезоне-2020/21 Батленд ни разу не появлялся на поле, четырежды попав в заявку «Стоука» на матчи чемпионшипа. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость вратаря в 6,5 миллиона евро.

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