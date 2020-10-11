«Ливерпуль» может подписать Джека Батленда
«Ливерпуль» интересуется вратарем «Стоука» Джеком Батлендом, сообщает Mirror.
По информации источника, 27-летний англичанин хочет перезапустить карьеру и перейти в клуб АПЛ, а мерсисайдцы хотят решить вратарскую проблему, вызванную травмой Алиссона и неважной игрой его сменщика Адриана.
В сезоне-2020/21 Батленд ни разу не появлялся на поле, четырежды попав в заявку «Стоука» на матчи чемпионшипа. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость вратаря в 6,5 миллиона евро.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.