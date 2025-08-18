«Ливерпуль» может отдать Цимикаса в аренду
Защитник «Ливерпуля» Костас Цимикас может покинуть клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, мерсисайдцы рассматривают вариант с арендой 29-летнего грека. Сам игрок согласен уйти, так как главный тренер Арне Слот рассматривает на позицию левого защитника Энди Робертсона и Милоша Керкеза.
В сезоне-2024/25 Цимикас провел 29 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
Новости