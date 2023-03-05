«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: Салах, Гакпо и Рэшфорд выйдут в стартовом составе

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«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» объявили стартовые составы на матч 26-го тура АПЛ.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Эллиотт, Салах, Нуньес, Гакпо.

Запасные: Келлехер, Милнер, Фирмино, Джонс, Жота, Цимикас, Карвальо, Матип, Байчетич.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Далот, Мартинес, Варан, Шоу, Бруну Фернандеш, Фред, Каземиро, Антони, Вегхорст, Рэшфорд.

Запасные: Хитон, Магуайр, Маласия, Ван-Биссака, Мактоминей, Забитцер, Эланга, Гарначо, Санчо.

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 5 марта и начнется в 19.30 (мск).