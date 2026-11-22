«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: Исак, де Лигт и Фернандеш выйдут с первых минут
Стали известны составы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на матч 11-го тура АПЛ.
Встреча пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и начнется в 19.30 по московскому времени.
Защитник «МЮ» Маттейс Де Лигт впервые за год выйдет в стартовом составе в матче АПЛ. Ранее 27-летний нидерландец вышел на замену в концовке матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Ромы» (3:2).
«Ливерпуль»: Алиссон, Араухо, Жаке, ван Дейк, Керкез, Собослаи, Макаллистер, Нгумоа, Барколя, Виртц, Исак.
«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Йоро, Де Лигт, Мартинес, Далот, Тилеманс, Майну, Кунья, Доргу, Фернандеш, Мбеумо.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|11
|9
|1
|1
|17-7
|28
|
2
|Брайтон
|11
|7
|1
|3
|26-9
|22
|
3
|Ман. Сити
|11
|7
|1
|3
|22-14
|22
|
4
|Ливерпуль
|11
|6
|3
|2
|18-10
|21
|
5
|Борнмут
|11
|5
|3
|3
|18-14
|18
|
6
|Брентфорд
|11
|4
|5
|2
|20-11
|17
|
7
|Лидс
|11
|4
|5
|2
|14-9
|17
|
8
|Челси
|11
|5
|1
|5
|20-20
|16
|
9
|Эвертон
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Тоттенхэм
|11
|4
|3
|4
|12-11
|15
|
11
|Астон Вилла
|11
|3
|5
|3
|14-17
|14
|
12
|Халл Сити
|11
|3
|5
|3
|13-11
|14
|
13
|Ньюкасл
|11
|3
|4
|4
|15-18
|13
|
14
|Ковентри
|11
|4
|0
|7
|13-21
|12
|
15
|Ипсвич
|11
|3
|2
|6
|15-22
|11
|
16
|Фулхэм
|11
|2
|5
|4
|11-13
|11
|
17
|Сандерленд
|11
|2
|3
|6
|8-17
|9
|
18
|Нот. Форест
|11
|2
|3
|6
|9-15
|9
|
19
|МЮ
|11
|1
|5
|5
|14-23
|8
|
20
|Кристал Пэлас
|11
|2
|1
|8
|12-27
|7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.11
|23:00
|Нот. Форест – Челси
|- : -
|28.11
|18:00
|Лидс – Ковентри
|- : -
|28.11
|18:00
|МЮ – Брентфорд
|- : -
|28.11
|20:30
|Ипсвич – Астон Вилла
|- : -
|29.11
|15:00
|Эвертон – Ливерпуль
|- : -
|29.11
|17:05
|Брайтон – Ньюкасл
|- : -
|29.11
|17:05
|Кристал Пэлас – Халл Сити
|- : -
|29.11
|17:05
|Фулхэм – Борнмут
|- : -
|29.11
|17:05
|Сандерленд – Тоттенхэм
|- : -
|29.11
|19:30
|Арсенал – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Александер Исак
Ливерпуль
|7
|
|
Николас Джексон
Астон Вилла
|6
|П
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|5
|
|
Брэдли Барколя
Ливерпуль
|4
|
|
Джон Макгинн
Астон Вилла
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|10
|1
|4
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|7
|1
|2
|
|
Джеймс Тарковски
Эвертон
|11
|1
|2
Новости