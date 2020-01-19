В воскресенье, 19 января, состоится центральный и один из самых принципиальных матчей в чемпионате Англии между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдет на арене «Энфилд» в рамках 23-го тура и начнется в 19.30 по московскому времени.

«Ливерпуль» проводит один из самых успешных сезонов в истории клуба. Лидирующая в таблице команда Юргена Клоппа опережает «Манчестер Сити» на 14 (!) очков и имеет еще один матч в запасе. А победная серия «красных» насчитывает семь матчей подряд.

«Манчестер Юнайтед» в свою очередь вновь проводит весьма неровный сезон — чередуя победы над лидерами сезона с поражениями от аутсайдеров. Вот и БК «Лига Ставок» отдает очевидное предпочтение «Ливерпулю» — его победа оценивается коэффициентом 1,35, выигрыш «МЮ» — коэффициентом 8,25. На ничью БК «Лига Ставок» дает коэффициент 5,00.

Но, как было сказано выше, подопечные Уле Гуннара Сульшера успешно играют с лидерами — по две победы у команды над «Челси», «Тоттенхэмом», одна над «Лестером», ничья с «Арсеналом». Дважды «МЮ» в этом сезоне проиграл только «Манчестер Сити». Без сомнений на принципиального соперника настрой у игроков «Юнайтед» будет высочайший. В связи с этим, думается, стоит присмотреться к ставке на двойной шанс «Х2» (победа или ничья) «Манчестер Юнайтед»: все-таки декабрь-январь забрали у «красных» очень много сил, у команды был по-настоящему сложный график. Коэффициент на «Х2» у БК «Лига Ставок» — 3,25.

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