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Сегодня, 18:15

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция — смотреть матч АПЛ

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в чемпионате Англии 5 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в 20-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 5 января.
Фото Global Look Press

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в 20-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 5 января. Матч пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и начнется в 19.30 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций игр АПЛ. Бесплатно в прямом эфире игры чемпионата Англии появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и на платформе VK Видео (например, в этой группе).

Изучать ключевые события и результат игры «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» можно в матч-центре «СЭ».

В сезоне АПЛ-2024/25 «Ливерпуль» провел 18 матчей и с 45 очками лидирует в турнирной таблице, у «Манчестер Юнайтед» после 19 матчей — 22 очка и 14-я строчка.

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
05 янв, 19:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Ман. Юнайтед

Мерсисайдцы в предыдущем матче чемпионата обыграли «Вест Хэм» (5:0), а манкунианцы уступили «Ньюкаслу» (0:2) и продлили серию без побед в лиге до трех игр.

ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
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«Ливерпуль» заявил, что матч с «Манчестер Юнайтед» пройдет в запланированное время
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 18 14 3 1 45-17 45
2
 Арсенал 20 11 7 2 39-18 40
3
 Нот. Форест 19 11 4 4 26-19 37
4
 Челси 20 10 6 4 39-24 36
5
 Ньюкасл 20 10 5 5 34-22 35
6
 Ман. Сити 20 10 4 6 36-27 34
7
 Борнмут 20 9 6 5 30-23 33
8
 Астон Вилла 20 9 5 6 30-32 32
9
 Фулхэм 19 7 8 4 28-25 29
10
 Брайтон 20 6 10 4 30-29 28
11
 Брентфорд 20 8 3 9 38-35 27
12
 Тоттенхэм 20 7 3 10 42-30 24
13
 Вест Хэм 20 6 5 9 24-39 23
14
 МЮ 19 6 4 9 21-26 22
15
 Кр. Пэлас 20 4 9 7 21-28 21
16
 Эвертон 19 3 8 8 15-25 17
17
 Вулверхэмптон 19 4 4 11 31-42 16
18
 Ипсвич 19 3 6 10 18-33 15
19
 Лестер 20 3 5 12 23-44 14
20
 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.01 15:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
 1 : 2
4.01 18:00
Астон Вилла – Лестер
 2 : 1
4.01 18:00
Борнмут – Эвертон
 1 : 0
4.01 18:00
Кр. Пэлас – Челси
 1 : 1
4.01 18:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 4 : 1
4.01 18:00
Саутгемптон – Брентфорд
 0 : 5
4.01 20:30
Брайтон – Арсенал
 1 : 1
5.01 17:00
Фулхэм – Ипсвич
 - : -
5.01 19:30
Ливерпуль – МЮ
 - : -
6.01 23:00
Вулверхэмптон – Нот. Форест
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 17
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 16
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 13
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Энтони Робинсон

Энтони Робинсон

Фулхэм

 7
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 18 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 16 1 5
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