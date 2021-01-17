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«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: где смотреть трансляцию и во сколько начало матча

18:00
«Ливерпуль» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». Фото AFP
«Ливерпуль» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». Фото AFP
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Сегодня, 17 января, состоится матч 19-го тура чемпионата Англии, в котором «Ливерпуль» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

«Юнайтед» не может обыграть соперника с марта 2018 года, в прошлом сезоне команда Юргена Клоппа набрала 4 очка в противостоянии с «МЮ». В турнирной таблице «Юнайтед» лидирует и опережает «Ливерпуль» на 3 очка.

Следить за матчем «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте ОККО Спорт.

Видеотрансляция матча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

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