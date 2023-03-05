7:0! «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» на «Энфилде»

«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче 26-го тура АПЛ — 7:0.

Встреча проходила на домашнем для мерсисайдцев стадионе «Энфилд». У хозяев по два гола забили Мохамед Салах, Дарвин Нуньес и Коди Гакпо, еще один мяч на счету Роберто Фирмино.

Салах благодаря дублю опередил Робби Фаулера и стал лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в английской премьер-лиге. Теперь у египтянина 129 мячей в турнире — это на один больше, чем у Фаулера.

«Ливерпуль» поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ с 42 очками, «Манчестер Юнайтед» идет на третьей строчке с 49 очками.