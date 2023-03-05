Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 21:22

7:0! «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» на «Энфилде»

«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» на «Энфилде» со счетом 7:0
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Мохамед Салах празднует гол в ворота «Манчестер Юнайтед».
Фото Reuters

«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче 26-го тура АПЛ — 7:0.

Встреча проходила на домашнем для мерсисайдцев стадионе «Энфилд». У хозяев по два гола забили Мохамед Салах, Дарвин Нуньес и Коди Гакпо, еще один мяч на счету Роберто Фирмино.

Салах благодаря дублю опередил Робби Фаулера и стал лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в английской премьер-лиге. Теперь у египтянина 129 мячей в турнире — это на один больше, чем у Фаулера.

«Ливерпуль» поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ с 42 очками, «Манчестер Юнайтед» идет на третьей строчке с 49 очками.

Англия. Премьер-лига. 26-й тур
05 мар, 19:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
7:0
Манчестер Юнайтед

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
7
40
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бобби Оррлов. Российский защитник восхищает в «Бостоне» после обмена из «Вашингтона»
Гассиев. Нокаут в Армении, перспективы в Европе
WSJ сообщила о потере наиболее подготовленных подразделений ВСУ в Артемовске
Шольц заявил о готовности Запада предоставить Украине гарантии безопасности
ВКС России уничтожили базу дронов ВСУ в ДНР
В Турцию — ни ногой: переговоры Блинкена в Анкаре закончились ничем
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: Фирмино сделал счет 7:0
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 26 20 3 3 59-25 63
2
 Ман. Сити 26 18 4 4 66-25 58
3
 МЮ 25 15 4 6 41-35 49
4
 Тоттенхэм 26 14 3 9 46-36 45
5
 Ливерпуль 25 12 6 7 47-28 42
6
 Ньюкасл 24 10 11 3 35-17 41
7
 Фулхэм 25 11 6 8 36-31 39
8
 Брайтон 23 11 5 7 43-29 38
9
 Брентфорд 23 8 11 4 37-30 35
10
 Челси 25 9 7 9 24-25 34
11
 Астон Вилла 25 10 4 11 31-38 34
12
 Кр. Пэлас 25 6 9 10 21-32 27
13
 Вулверхэмптон 26 7 6 13 19-35 27
14
 Нот. Форест 25 6 8 11 20-44 26
15
 Лестер 25 7 3 15 36-43 24
16
 Вест Хэм 25 6 5 14 23-33 23
17
 Лидс 25 5 7 13 29-40 22
18
 Эвертон 26 5 7 14 19-38 22
19
 Саутгемптон 25 6 3 16 20-41 21
20
 Борнмут 25 5 6 14 24-51 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.03 15:30
Ман. Сити – Ньюкасл
 2 : 0
4.03 18:00
Арсенал – Борнмут
 3 : 2
4.03 18:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 1 : 0
4.03 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 4 : 0
4.03 18:00
Челси – Лидс
 1 : 0
4.03 18:00
Вулверхэмптон – Тоттенхэм
 1 : 0
4.03 20:30
Саутгемптон – Лестер
 1 : 0
5.03 17:00
Нот. Форест – Эвертон
 2 : 2
5.03 19:30
Ливерпуль – МЮ
 7 : 0
6.03 23:00
Брентфорд – Фулхэм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 27
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 18
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 24 1 6
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 18 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 23 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости