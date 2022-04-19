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«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» и вышел на первое место в АПЛ

Читать «СЭ» в
«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».
Фото Reuters

«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче 30-го тура чемпионата Англии. Встреча закончилась со счетом 4:0.

Голами отличились Луис Диас, Мохамед Салах и Садьо Мане. Египтянин сделал дубль. Стоит отметить, что каждый из атакующего трио записал на свой счет по результативной передаче.

В первом круге чемпионата «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» со счетом 5:0.

В турнирной таблице АПЛ мерсисайдцы с 76 очками после 32 туров вышли на первое место. На втором — «Манчестер Сити» с 74 баллами и одним матчем в запасе.

«Манчестер Юнайтед» опустился на шестое место, имея 54 очка после 33 матчей.

Англия. Премьер-лига. 30-й тур
19 апр, 22:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
4:0
Манчестер Юнайтед
Голы
Диас, 5 (1:0), Салах, 22 (2:0), Мане, 68 (3:0), Салах, 85 (4:0)
Ливерпуль
Алиссон Робертсон ван Дейк Матип Александр-Арнолд Тиагу Алькантара (Кейта, 80) Фабинью (Милнер, 86) Хендерсон Диас (Диогу Жота, 70) Мане Салах
Манчестер Юнайтед
де Хеа Линделеф Магуайр Джоунс (Санчо, 46) Ван-Биссака Матич Погба (Лингард, 10) Далот Бруну Фернандеш Рэшфорд Эланга (Меджбри, 84)
Предупреждения
Кейта 86’  -  Меджбри 88’, Бруну Фернандеш 89’
Судьи
Аткинсон (Англия)

ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
0
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«Ливерпуль» обыгрывает «Манчестер Юнайтед» после первого тайма
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 32 23 7 2 83-22 76
2
 Ман. Сити 31 23 5 3 72-20 74
3
 Челси 30 18 8 4 64-23 62
4
 Тоттенхэм 32 18 3 11 56-38 57
5
 МЮ 33 15 9 9 52-48 54
6
 Арсенал 31 17 3 11 45-37 54
7
 Вест Хэм 33 15 7 11 52-43 52
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Брайтон 32 9 13 10 29-37 40
10
 Лестер 30 11 7 12 46-50 40
11
 Саутгемптон 32 9 12 11 38-52 39
12
 Брентфорд 33 11 6 16 41-49 39
13
 Ньюкасл 32 9 10 13 36-55 37
14
 Кр. Пэлас 31 8 13 10 43-40 37
15
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
18
 Бернли 31 4 13 14 26-45 25
19
 Уотфорд 32 6 4 22 30-62 22
20
 Норвич 32 5 6 21 22-66 21
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.12 20:30
Лидс – Арсенал
 1 : 4
19.12 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 0 : 0
19.12 17:15
Ньюкасл – Ман. Сити
 0 : 4
19.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
 4 : 1
12.01 22:45
Вест Хэм – Норвич
 2 : 0
15.02 23:15
МЮ – Брайтон
 2 : 0
23.02 22:30
Уотфорд – Кр. Пэлас
 1 : 4
20.04 21:45
Эвертон – Лестер
 - : -
19.05 22:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 15
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 25 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 20 1 7
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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