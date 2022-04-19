«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» и вышел на первое место в АПЛ

«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче 30-го тура чемпионата Англии. Встреча закончилась со счетом 4:0.

Голами отличились Луис Диас, Мохамед Салах и Садьо Мане. Египтянин сделал дубль. Стоит отметить, что каждый из атакующего трио записал на свой счет по результативной передаче.

В первом круге чемпионата «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» со счетом 5:0.

В турнирной таблице АПЛ мерсисайдцы с 76 очками после 32 туров вышли на первое место. На втором — «Манчестер Сити» с 74 баллами и одним матчем в запасе.

«Манчестер Юнайтед» опустился на шестое место, имея 54 очка после 33 матчей.