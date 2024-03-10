«Ливерпуль» на домашнем стадионе «Энфилд» примет «Манчестер Сити» в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу 10 марта. Игра начнется в 18.45 по московскому времени.

Начало видеотрансляции поединка «Ливерпуль» — «Ман Сити» — в 18.45 мск. Увидеть в прямом эфире игру АПЛ можно будет бесплатно в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте» — 1-й вариант, 2-й вариант и 3-й вариант для просмотра.

Следите за ключевыми событиями противостояния «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» с помощью матч-центра «СЭ».

«Ливерпуль» главного тренера Юргена Клоппа идет на второй строчке в турнирной таблице АПЛ с 63 очками после 27 матчей. «Ман Сити» Хосепа Гвардиолы располагается на третьем месте с 62 баллами после 27 туров.

Чемпионат Англии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.