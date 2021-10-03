«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд
«Ливерпуль» примет «Манчестер Сити» на своем поле в рамках 7-го тура чемпионата Англии. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Матип, ван Дейк, Милнер, Джонс, Фабиньо, Хендерсон, Мане, Джота, Салах.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Уокер, Диаш, Ляпорт, Родри, Б.Силва, де Брейне, Фоден, Грилиш, Г.Жезус.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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