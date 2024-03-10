10 марта «Манчестер Сити» в гостях на стадионе «Энфилд» сыграет против «Ливерпуля» в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу. Начало поединка — в 18.45 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния «Ливерпуль» — «Ман Сити» будет доступна в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» — 1-й вариант, 2-й вариант и 3-й вариант для просмотра. Узнать о ключевых событиях встречи «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Ливерпуль» Юргена Клоппа находится на второй строчке в турнирной таблице АПЛ с 63 очками после 27 туров. «Ман Сити» Хосепа Гвардиолы идет на третьем месте чемпионата Англии с 62 баллами после 27 матчей.

В последний раз команды встречались 25 ноября 2023 года. Тогда «Ман Сити» сыграл вничью с «Ливерпулем» со счетом 1:1 в 13-м туре АПЛ.

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