«Ливерпуль» принимает «Манчестер Сити» в 13-м тура чемпионата Англии в воскресенье, 1 декабря. Игра на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле начинается в 19.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций АПЛ, видео могут появляться в тематических группах соцсети «ВКонтакте».

Основные события игры «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

К этим выходным «Ливерпуль» возглавлял турнирную таблицу английской премьер-лиги с 31 очком, в 12-м туре «красные» победили «Саутгемптон» (3:2). Выигрывающий турнир на протяжении четырех лет подряд «Манчестер Сити» отстает от мерсисайдцев на восемь очков. В ноябре команда Хосепа Гвардиолы уступили в трех матчах АПЛ подряд, а с учетом Кубка лиги и Лиги чемпионов собрала серию из пяти поражений и не побеждала в шести играх.