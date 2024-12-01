«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: смотреть онлайн-трансляцию матча АПЛ
«Ливерпуль» принимает «Манчестер Сити» в 13-м тура чемпионата Англии в воскресенье, 1 декабря. Игра на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле начинается в 19.00 по московскому времени.
В России нет официальных трансляций АПЛ, видео могут появляться в тематических группах соцсети «ВКонтакте».
Основные события игры «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.
К этим выходным «Ливерпуль» возглавлял турнирную таблицу английской премьер-лиги с 31 очком, в 12-м туре «красные» победили «Саутгемптон» (3:2). Выигрывающий турнир на протяжении четырех лет подряд «Манчестер Сити» отстает от мерсисайдцев на восемь очков. В ноябре команда Хосепа Гвардиолы уступили в трех матчах АПЛ подряд, а с учетом Кубка лиги и Лиги чемпионов собрала серию из пяти поражений и не побеждала в шести играх.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|12
|10
|1
|1
|24-8
|31
|
2
|Арсенал
|13
|7
|4
|2
|26-14
|25
|
3
|Челси
|13
|7
|4
|2
|26-14
|25
|
4
|Брайтон
|13
|6
|5
|2
|22-17
|23
|
5
|Ман. Сити
|12
|7
|2
|3
|22-17
|23
|
6
|Нот. Форест
|13
|6
|4
|3
|16-13
|22
|
7
|Тоттенхэм
|13
|6
|2
|5
|28-14
|20
|
8
|Брентфорд
|13
|6
|2
|5
|26-23
|20
|
9
|МЮ
|13
|5
|4
|4
|17-13
|19
|
10
|Фулхэм
|13
|5
|4
|4
|18-18
|19
|
11
|Ньюкасл
|13
|5
|4
|4
|14-14
|19
|
12
|Астон Вилла
|13
|5
|4
|4
|19-22
|19
|
13
|Борнмут
|13
|5
|3
|5
|20-19
|18
|
14
|Вест Хэм
|13
|4
|3
|6
|17-24
|15
|
15
|Эвертон
|13
|2
|5
|6
|10-21
|11
|
16
|Лестер
|13
|2
|4
|7
|16-27
|10
|
17
|Кр. Пэлас
|13
|1
|6
|6
|11-18
|9
|
18
|Вулверхэмптон
|13
|2
|3
|8
|22-32
|9
|
19
|Ипсвич
|13
|1
|6
|6
|13-24
|9
|
20
|Саутгемптон
|13
|1
|2
|10
|10-25
|5
|29.11
|23:00
|
Брайтон – Саутгемптон
|1 : 1
|30.11
|18:00
|
Брентфорд – Лестер
|4 : 1
|30.11
|18:00
|
Кр. Пэлас – Ньюкасл
|1 : 1
|30.11
|18:00
|
Нот. Форест – Ипсвич
|1 : 0
|30.11
|18:00
|
Вулверхэмптон – Борнмут
|2 : 4
|30.11
|20:30
|
Вест Хэм – Арсенал
|2 : 5
|1.12
|16:30
|
Челси – Астон Вилла
|3 : 0
|1.12
|16:30
|
МЮ – Эвертон
|4 : 0
|1.12
|16:30
|
Тоттенхэм – Фулхэм
|1 : 1
|1.12
|19:00
|
Ливерпуль – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|12
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|10
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|9
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|6
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|11
|1
|4
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|11
|1
|3
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|9
|1
|2