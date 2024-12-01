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Сегодня, 18:30

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: смотреть онлайн-трансляцию матча АПЛ

«Ливерпуль» встретится с «Манчестер Сити» в чемпионате Англии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Ливерпуль» принимает «Манчестер Сити» в 13-м тура чемпионата Англии в воскресенье, 1 декабря.
Фото AFP

«Ливерпуль» принимает «Манчестер Сити» в 13-м тура чемпионата Англии в воскресенье, 1 декабря. Игра на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле начинается в 19.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций АПЛ, видео могут появляться в тематических группах соцсети «ВКонтакте».

Основные события игры «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Англия. Премьер-лига. 13-й тур
01 дек, 19:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Манчестер Сити

К этим выходным «Ливерпуль» возглавлял турнирную таблицу английской премьер-лиги с 31 очком, в 12-м туре «красные» победили «Саутгемптон» (3:2). Выигрывающий турнир на протяжении четырех лет подряд «Манчестер Сити» отстает от мерсисайдцев на восемь очков. В ноябре команда Хосепа Гвардиолы уступили в трех матчах АПЛ подряд, а с учетом Кубка лиги и Лиги чемпионов собрала серию из пяти поражений и не побеждала в шести играх.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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«Челси» забил три безответных гола «Астон Вилле»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 12 10 1 1 24-8 31
2
 Арсенал 13 7 4 2 26-14 25
3
 Челси 13 7 4 2 26-14 25
4
 Брайтон 13 6 5 2 22-17 23
5
 Ман. Сити 12 7 2 3 22-17 23
6
 Нот. Форест 13 6 4 3 16-13 22
7
 Тоттенхэм 13 6 2 5 28-14 20
8
 Брентфорд 13 6 2 5 26-23 20
9
 МЮ 13 5 4 4 17-13 19
10
 Фулхэм 13 5 4 4 18-18 19
11
 Ньюкасл 13 5 4 4 14-14 19
12
 Астон Вилла 13 5 4 4 19-22 19
13
 Борнмут 13 5 3 5 20-19 18
14
 Вест Хэм 13 4 3 6 17-24 15
15
 Эвертон 13 2 5 6 10-21 11
16
 Лестер 13 2 4 7 16-27 10
17
 Кр. Пэлас 13 1 6 6 11-18 9
18
 Вулверхэмптон 13 2 3 8 22-32 9
19
 Ипсвич 13 1 6 6 13-24 9
20
 Саутгемптон 13 1 2 10 10-25 5
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29.11 23:00
Брайтон – Саутгемптон
 1 : 1
30.11 18:00
Брентфорд – Лестер
 4 : 1
30.11 18:00
Кр. Пэлас – Ньюкасл
 1 : 1
30.11 18:00
Нот. Форест – Ипсвич
 1 : 0
30.11 18:00
Вулверхэмптон – Борнмут
 2 : 4
30.11 20:30
Вест Хэм – Арсенал
 2 : 5
1.12 16:30
Челси – Астон Вилла
 3 : 0
1.12 16:30
МЮ – Эвертон
 4 : 0
1.12 16:30
Тоттенхэм – Фулхэм
 1 : 1
1.12 19:00
Ливерпуль – Ман. Сити
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 9
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 6
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 6
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 11 1 4
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 11 1 3
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 9 1 2
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