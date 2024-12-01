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Сегодня, 20:53

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити», команда Гвардиолы не побеждает в 7 матчах подряд

Руслан Минаев
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Коди Гакпо забивает гол.
Фото Reuters

«Ливерпуль» дома победил «Манчестер Сити» в матче 13-го тура АПЛ — 2:0.

Голы забили Коди Гакпо и Мохамед Салах (пенальти), на счету которого также результативная передача.

«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ. Команда Арне Слота набрала 34 очка и лидирует в таблице чемпионата. На второй строчке «Арсенал» и «Челси» — по 25 очков.

«Манчестер Сити» продлил серию без побед до семи матчей во всех турнирах — 6 поражений и 1 ничья. Команда Хосепа Гвардиолы занимает 5-е место в таблице АПЛ с 23 очками.

Англия. Премьер-лига. 13-й тур
01 дек, 19:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
2:0
Манчестер Сити

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: смотреть онлайн-трансляцию матча АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 13 11 1 1 26-8 34
2
 Арсенал 13 7 4 2 26-14 25
3
 Челси 13 7 4 2 26-14 25
4
 Брайтон 13 6 5 2 22-17 23
5
 Ман. Сити 13 7 2 4 22-19 23
6
 Нот. Форест 13 6 4 3 16-13 22
7
 Тоттенхэм 13 6 2 5 28-14 20
8
 Брентфорд 13 6 2 5 26-23 20
9
 МЮ 13 5 4 4 17-13 19
10
 Фулхэм 13 5 4 4 18-18 19
11
 Ньюкасл 13 5 4 4 14-14 19
12
 Астон Вилла 13 5 4 4 19-22 19
13
 Борнмут 13 5 3 5 20-19 18
14
 Вест Хэм 13 4 3 6 17-24 15
15
 Эвертон 13 2 5 6 10-21 11
16
 Лестер 13 2 4 7 16-27 10
17
 Кр. Пэлас 13 1 6 6 11-18 9
18
 Вулверхэмптон 13 2 3 8 22-32 9
19
 Ипсвич 13 1 6 6 13-24 9
20
 Саутгемптон 13 1 2 10 10-25 5
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29.11 23:00
Брайтон – Саутгемптон
 1 : 1
30.11 18:00
Брентфорд – Лестер
 4 : 1
30.11 18:00
Кр. Пэлас – Ньюкасл
 1 : 1
30.11 18:00
Нот. Форест – Ипсвич
 1 : 0
30.11 18:00
Вулверхэмптон – Борнмут
 2 : 4
30.11 20:30
Вест Хэм – Арсенал
 2 : 5
1.12 16:30
Челси – Астон Вилла
 3 : 0
1.12 16:30
МЮ – Эвертон
 4 : 0
1.12 16:30
Тоттенхэм – Фулхэм
 1 : 1
1.12 19:00
Ливерпуль – Ман. Сити
 2 : 0
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 9
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 6
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 11 1 4
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 11 1 3
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 9 1 2
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