«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити», команда Гвардиолы не побеждает в 7 матчах подряд
«Ливерпуль» дома победил «Манчестер Сити» в матче 13-го тура АПЛ — 2:0.
Голы забили Коди Гакпо и Мохамед Салах (пенальти), на счету которого также результативная передача.
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ. Команда Арне Слота набрала 34 очка и лидирует в таблице чемпионата. На второй строчке «Арсенал» и «Челси» — по 25 очков.
«Манчестер Сити» продлил серию без побед до семи матчей во всех турнирах — 6 поражений и 1 ничья. Команда Хосепа Гвардиолы занимает 5-е место в таблице АПЛ с 23 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|13
|11
|1
|1
|26-8
|34
|
2
|Арсенал
|13
|7
|4
|2
|26-14
|25
|
3
|Челси
|13
|7
|4
|2
|26-14
|25
|
4
|Брайтон
|13
|6
|5
|2
|22-17
|23
|
5
|Ман. Сити
|13
|7
|2
|4
|22-19
|23
|
6
|Нот. Форест
|13
|6
|4
|3
|16-13
|22
|
7
|Тоттенхэм
|13
|6
|2
|5
|28-14
|20
|
8
|Брентфорд
|13
|6
|2
|5
|26-23
|20
|
9
|МЮ
|13
|5
|4
|4
|17-13
|19
|
10
|Фулхэм
|13
|5
|4
|4
|18-18
|19
|
11
|Ньюкасл
|13
|5
|4
|4
|14-14
|19
|
12
|Астон Вилла
|13
|5
|4
|4
|19-22
|19
|
13
|Борнмут
|13
|5
|3
|5
|20-19
|18
|
14
|Вест Хэм
|13
|4
|3
|6
|17-24
|15
|
15
|Эвертон
|13
|2
|5
|6
|10-21
|11
|
16
|Лестер
|13
|2
|4
|7
|16-27
|10
|
17
|Кр. Пэлас
|13
|1
|6
|6
|11-18
|9
|
18
|Вулверхэмптон
|13
|2
|3
|8
|22-32
|9
|
19
|Ипсвич
|13
|1
|6
|6
|13-24
|9
|
20
|Саутгемптон
|13
|1
|2
|10
|10-25
|5
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|29.11
|23:00
|
Брайтон – Саутгемптон
|1 : 1
|30.11
|18:00
|
Брентфорд – Лестер
|4 : 1
|30.11
|18:00
|
Кр. Пэлас – Ньюкасл
|1 : 1
|30.11
|18:00
|
Нот. Форест – Ипсвич
|1 : 0
|30.11
|18:00
|
Вулверхэмптон – Борнмут
|2 : 4
|30.11
|20:30
|
Вест Хэм – Арсенал
|2 : 5
|1.12
|16:30
|
Челси – Астон Вилла
|3 : 0
|1.12
|16:30
|
МЮ – Эвертон
|4 : 0
|1.12
|16:30
|
Тоттенхэм – Фулхэм
|1 : 1
|1.12
|19:00
|
Ливерпуль – Ман. Сити
|2 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|12
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|9
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|11
|1
|4
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|11
|1
|3
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|9
|1
|2
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