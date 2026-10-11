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Ливерпуль — Манчестер Сити: прямая трансляция матча АПЛ, видео онлайн 11 октября 2026

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прямая трансляция матча АПЛ

Руслан Минаев

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграют в 6-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 11 октября. Встреча пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и начнется в 18.30 по московскому времени.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 6-й тур.
11 октября, 18:30. Энфилд (Ливерпуль)
Ливерпуль
0:3
Манчестер Сити

Следить за ключевыми событиями игры «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» можно в футбольном матч-центре «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Прямые эфиры встреч чемпионата Англии могут быть доступны в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».

«Ливерпуль» в предыдущем туре на выезде победил «Борнмут» (1:0). После пяти матчей мерсисайдцы набрали 9 очков и занимают 6-е место в таблице. «Манчестер Сити» дома обыграл «Сандерленд» (5:3) и с 15 очками лидирует в чемпионате.

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, турнирная таблица и статистика в актуальном виде.

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ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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Тренер «Манчестер Юнайтед» Кэррик о матче с «Тоттенхэмом»: «Неприятно через это проходить»

«Кристал Пэлас» победил «Ноттингем Форест», «Халл Сити» и «Эвертон» сыграли вничью
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 6 6 0 0 16-5 18
2
 Арсенал 6 5 0 1 10-5 15
3
 Брайтон 6 4 1 1 18-5 13
4
 Брентфорд 6 2 4 0 12-6 10
5
 Эвертон 6 2 4 0 8-5 10
6
 Челси 6 3 1 2 15-13 10
7
 Ливерпуль 6 2 3 1 7-7 9
8
 Халл Сити 6 2 3 1 8-6 9
9
 Лидс 6 2 3 1 8-5 9
10
 Ипсвич 6 3 0 3 9-12 9
11
 Ньюкасл 6 2 2 2 10-13 8
12
 Кристал Пэлас 6 2 1 3 9-12 7
13
 Ковентри 6 2 0 4 5-11 6
14
 МЮ 6 1 3 2 9-9 6
15
 Нот. Форест 6 1 2 3 5-8 5
16
 Астон Вилла 6 1 2 3 6-11 5
17
 Сандерленд 6 1 1 4 6-12 4
18
 Борнмут 6 0 3 3 7-13 3
19
 Тоттенхэм 6 0 3 3 3-9 3
20
 Фулхэм 6 0 2 4 6-10 2
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
17.10 14:30 Эвертон – Челси - : -
17.10 17:00 Брентфорд – Ливерпуль - : -
17.10 17:00 Фулхэм – Халл Сити - : -
17.10 17:00 Ман. Сити – Ипсвич - : -
17.10 19:30 Ньюкасл – Астон Вилла - : -
18.10 16:00 Борнмут – Сандерленд - : -
18.10 16:00 Брайтон – Кристал Пэлас - : -
18.10 16:00 Лидс – МЮ - : -
18.10 18:30 Нот. Форест – Арсенал - : -
19.10 22:00 Тоттенхэм – Ковентри - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 6
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 5
Александер Исак
Александер Исак

Ливерпуль

 4
П
Паскаль Грос
Паскаль Грос

Брайтон

 4
Коди Гакпо
Коди Гакпо

Ливерпуль

 3
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 3
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 3 1 1
Паскаль Стрейк
Паскаль Стрейк

Брайтон

 4 1 1
Фил Фоден
Фил Фоден

Манчестер Сити

 4 1 1
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