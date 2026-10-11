«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прямая трансляция матча АПЛ

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграют в 6-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 11 октября. Встреча пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и начнется в 18.30 по московскому времени.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 6-й тур.

11 октября, 18:30. Энфилд (Ливерпуль)

Следить за ключевыми событиями игры «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» можно в футбольном матч-центре «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Прямые эфиры встреч чемпионата Англии могут быть доступны в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».

«Ливерпуль» в предыдущем туре на выезде победил «Борнмут» (1:0). После пяти матчей мерсисайдцы набрали 9 очков и занимают 6-е место в таблице. «Манчестер Сити» дома обыграл «Сандерленд» (5:3) и с 15 очками лидирует в чемпионате.

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