«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: первый тайм завершился нулевой ничьей

По итогам первого тайма матча 11-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» зафиксирована ничья — 0:0.

«Горожане» больше владели мячом: 53 процента против 47 у мерсисайдцев. Также гости нанесли 5 ударов и трижды пробили в створ, в то время как у хозяев лишь 2 удара и 1 попадание в створ ворот.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии с 23 очками в 9 матчах и даже в случае победы не сможет выйти в лидеры, поскольку у идущего на первой строчке «Арсенала» 27 очков. «Ливерпуль» находится на 11-м месте с 10 очками в 8 играх.