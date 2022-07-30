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Сегодня, 20:37

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: Альварес забил в дебютном матче за «горожан» и сравнял счет

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес сравнял счет в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» — 1:1.

На 70-й минуте аргентинец воспользовался отскоком после того, как вратарь мерсисайдцев Адриан отразил удар. Главный арбитр встречи Крэйг Поусон засчитал гол после вмешательства ВАР. Видеоарбитры проверяли эпизод на наличие офсайда у «Манчестер Сити».

Альварес проводит первый официальный матч за «Манчестер Сити». «Горожане» купили 22-летнего форварда у «Ривер Плейт» в феврале 2022 года, однако игрок выступал за аргентинскую команду до июля на правах аренды.

В случае, если в основное время в матче будет зафиксирована ничья, победитель будет определен в серии пенальти.

Англия. Суперкубок.
30 июл, 19:00. King Power Stadium (Лестер)
Ливерпуль
Манчестер Сити

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⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль 2
Манчестер Сити 1
2-й тайм

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит 5
Локомотив 0
Матч завершен

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
19
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
20
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
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5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
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