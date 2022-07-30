«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: Альварес забил в дебютном матче за «горожан» и сравнял счет

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес сравнял счет в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» — 1:1.

На 70-й минуте аргентинец воспользовался отскоком после того, как вратарь мерсисайдцев Адриан отразил удар. Главный арбитр встречи Крэйг Поусон засчитал гол после вмешательства ВАР. Видеоарбитры проверяли эпизод на наличие офсайда у «Манчестер Сити».

Альварес проводит первый официальный матч за «Манчестер Сити». «Горожане» купили 22-летнего форварда у «Ривер Плейт» в феврале 2022 года, однако игрок выступал за аргентинскую команду до июля на правах аренды.

В случае, если в основное время в матче будет зафиксирована ничья, победитель будет определен в серии пенальти.