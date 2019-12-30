Международная ассоциация спортивной прессы проводила голосование за лучшую команду в 2019 году.

Победителем стал английский «Ливерпуль». Команда в 2019 году стала победителем Лиги чемпионов, а также обладателем Суперкурбка УЕФА и титула клубного чемпиона мира. За «Ливерпуль» проголосовали 30 процентов респондентов.

1. «Ливерпуль» (футбол, мужчины) — 30,21 процента голосов

2. Сборная США (футбол, женщины) — 17,9

3. Сборная ЮАР (регби, мужчины) — 14,44

4. Сборная Бразилии (волейбол, мужчины) — 8,88

5. «Дьери Ауди» (гандбол, женщины) — 5,79

6. Сборная Дании (гандбол, мужчины) — 4,59

7. Команда Норвегии (биатлон) — 3,89

8. Сборная Италии (водное поло, мужчины) — 3,79

9. Сборная Испании (баскетбол, женщины) — 3,26

10. Смешанная команда Японии (дзюдо) — 2,43