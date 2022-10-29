«Ливерпуль» дома проиграл «Лидсу», пропустив в концовке матча

«Ливерпуль» дома проиграл «Лидсу» в матче 14-го тура чемпионата Англии — 1:2.

Гости открыли счет на 4-й минуте благодаря голу Родриго. Мерсисайдцы ответили результативным ударом Мохамеда Салаха на 14-й минуте.

В концовке матча гол Крисенсио Саммервилла принес гостям победу.

«Ливерпуль» с 16 очками занимает 9-е место в АПЛ. «Лидс» с 12 очками — на 15-й строчке.