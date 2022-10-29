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29 октября, 23:41

«Ливерпуль» дома проиграл «Лидсу», пропустив в концовке матча

Руслан Минаев
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Дарвин Нуньес.
Фото Reuters

«Ливерпуль» дома проиграл «Лидсу» в матче 14-го тура чемпионата Англии — 1:2.

Гости открыли счет на 4-й минуте благодаря голу Родриго. Мерсисайдцы ответили результативным ударом Мохамеда Салаха на 14-й минуте.

В концовке матча гол Крисенсио Саммервилла принес гостям победу.

«Ливерпуль» с 16 очками занимает 9-е место в АПЛ. «Лидс» с 12 очками — на 15-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 14-й тур
29 окт, 21:45. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
1:2
Лидс

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Основные источники исследования

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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 12 9 2 1 37-11 29
2
 Арсенал 11 9 1 1 25-11 28
3
 Тоттенхэм 13 8 2 3 26-16 26
4
 Ньюкасл 13 6 6 1 24-10 24
5
 Челси 12 6 3 3 17-15 21
6
 МЮ 11 6 2 3 16-16 20
7
 Фулхэм 13 5 4 4 22-22 19
8
 Брайтон 12 5 3 4 19-15 18
9
 Кр. Пэлас 12 4 4 4 13-16 16
10
 Ливерпуль 12 4 4 4 23-15 16
11
 Брентфорд 13 3 6 4 19-22 15
12
 Эвертон 13 3 5 5 11-12 14
13
 Вест Хэм 12 4 2 6 11-12 14
14
 Борнмут 13 3 4 6 12-28 13
15
 Астон Вилла 13 3 3 7 11-20 12
16
 Лидс 12 3 3 6 15-19 12
17
 Саутгемптон 13 3 3 7 11-20 12
18
 Лестер 13 3 2 8 21-25 11
19
 Вулверхэмптон 13 2 4 7 6-19 10
20
 Нот. Форест 12 2 3 7 8-23 9
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Лестер – Ман. Сити
 0 : 1
29.10 17:00
Борнмут – Тоттенхэм
 2 : 3
29.10 17:00
Брентфорд – Вулверхэмптон
 1 : 1
29.10 17:00
Брайтон – Челси
 4 : 1
29.10 17:00
Кр. Пэлас – Саутгемптон
 1 : 0
29.10 17:00
Ньюкасл – Астон Вилла
 4 : 0
29.10 19:30
Фулхэм – Эвертон
 0 : 0
29.10 21:45
Ливерпуль – Лидс
 1 : 2
30.10 17:00
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 - : -
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 9
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Манчестер Сити

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