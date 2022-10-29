«Ливерпуль» дома проиграл «Лидсу», пропустив в концовке матча
«Ливерпуль» дома проиграл «Лидсу» в матче 14-го тура чемпионата Англии — 1:2.
Гости открыли счет на 4-й минуте благодаря голу Родриго. Мерсисайдцы ответили результативным ударом Мохамеда Салаха на 14-й минуте.
В концовке матча гол Крисенсио Саммервилла принес гостям победу.
«Ливерпуль» с 16 очками занимает 9-е место в АПЛ. «Лидс» с 12 очками — на 15-й строчке.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|12
|9
|2
|1
|37-11
|29
|
2
|Арсенал
|11
|9
|1
|1
|25-11
|28
|
3
|Тоттенхэм
|13
|8
|2
|3
|26-16
|26
|
4
|Ньюкасл
|13
|6
|6
|1
|24-10
|24
|
5
|Челси
|12
|6
|3
|3
|17-15
|21
|
6
|МЮ
|11
|6
|2
|3
|16-16
|20
|
7
|Фулхэм
|13
|5
|4
|4
|22-22
|19
|
8
|Брайтон
|12
|5
|3
|4
|19-15
|18
|
9
|Кр. Пэлас
|12
|4
|4
|4
|13-16
|16
|
10
|Ливерпуль
|12
|4
|4
|4
|23-15
|16
|
11
|Брентфорд
|13
|3
|6
|4
|19-22
|15
|
12
|Эвертон
|13
|3
|5
|5
|11-12
|14
|
13
|Вест Хэм
|12
|4
|2
|6
|11-12
|14
|
14
|Борнмут
|13
|3
|4
|6
|12-28
|13
|
15
|Астон Вилла
|13
|3
|3
|7
|11-20
|12
|
16
|Лидс
|12
|3
|3
|6
|15-19
|12
|
17
|Саутгемптон
|13
|3
|3
|7
|11-20
|12
|
18
|Лестер
|13
|3
|2
|8
|21-25
|11
|
19
|Вулверхэмптон
|13
|2
|4
|7
|6-19
|10
|
20
|Нот. Форест
|12
|2
|3
|7
|8-23
|9
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38 тур
|29.10
|14:30
|
Лестер – Ман. Сити
|0 : 1
|29.10
|17:00
|
Борнмут – Тоттенхэм
|2 : 3
|29.10
|17:00
|
Брентфорд – Вулверхэмптон
|1 : 1
|29.10
|17:00
|
Брайтон – Челси
|4 : 1
|29.10
|17:00
|
Кр. Пэлас – Саутгемптон
|1 : 0
|29.10
|17:00
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|4 : 0
|29.10
|19:30
|
Фулхэм – Эвертон
|0 : 0
|29.10
|21:45
|
Ливерпуль – Лидс
|1 : 2
|30.10
|17:00
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|30.10
|19:15
|
МЮ – Вест Хэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|17
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|10
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|9
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Бернарду Силва
Манчестер Сити
|5
|
|
Алекс Ивоби
Эвертон
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|10
|1
|1
|
|
Эмерсон Роял
Тоттенхэм Хотспур
|10
|1
|1
|
|
Дуглас Луис
Астон Вилла
|12
|1
|1
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