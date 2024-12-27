«Ливерпуль» победил «Лестер» и продлил беспроигрышную серию
«Ливерпуль» переиграл «Лестер» в матче 18-го тура чемпионата Англии — 3:1. Игра прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.
Нападающий «лис» Джордан Айю на 6-й минуте открыл счет. Перед перерывом «красные» отыгрались — забил Коди Гакпо. В начале второй половины Кертис Джонс вывел хозяев вперед, а в концовке Мохамед Салах забил третий мяч.
«Ливерпуль» набрал 42 очка и лидирует в турнирной таблице. «Красные» не проигрывают во всех турнирах с середины сентября. «Лестер» располагается на 18-й строчке — 14 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|17
|13
|3
|1
|40-17
|42
|
2
|Челси
|18
|10
|5
|3
|38-21
|35
|
3
|Нот. Форест
|18
|10
|4
|4
|24-19
|34
|
4
|Арсенал
|17
|9
|6
|2
|34-16
|33
|
5
|Ньюкасл
|18
|8
|5
|5
|30-21
|29
|
6
|Борнмут
|18
|8
|5
|5
|27-21
|29
|
7
|Ман. Сити
|18
|8
|4
|6
|30-26
|28
|
8
|Фулхэм
|18
|7
|7
|4
|26-23
|28
|
9
|Астон Вилла
|18
|8
|4
|6
|26-29
|28
|
10
|Брайтон
|17
|6
|7
|4
|27-26
|25
|
11
|Тоттенхэм
|18
|7
|2
|9
|39-26
|23
|
12
|Брентфорд
|17
|7
|2
|8
|32-32
|23
|
13
|Вест Хэм
|18
|6
|5
|7
|23-30
|23
|
14
|МЮ
|18
|6
|4
|8
|21-24
|22
|
15
|Эвертон
|17
|3
|8
|6
|15-22
|17
|
16
|Кр. Пэлас
|18
|3
|8
|7
|18-26
|17
|
17
|Вулверхэмптон
|18
|4
|3
|11
|29-40
|15
|
18
|Лестер
|18
|3
|5
|10
|22-40
|14
|
19
|Ипсвич
|17
|2
|6
|9
|16-32
|12
|
20
|Саутгемптон
|18
|1
|3
|14
|11-37
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|26.12
|15:30
|
Ман. Сити – Эвертон
|1 : 1
|26.12
|18:00
|
Борнмут – Кр. Пэлас
|0 : 0
|26.12
|18:00
|
Челси – Фулхэм
|1 : 2
|26.12
|18:00
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|3 : 0
|26.12
|18:00
|
Нот. Форест – Тоттенхэм
|1 : 0
|26.12
|18:00
|
Саутгемптон – Вест Хэм
|0 : 1
|26.12
|20:30
|
Вулверхэмптон – МЮ
|2 : 0
|26.12
|23:00
|
Ливерпуль – Лестер
|3 : 1
|27.12
|22:30
|
Брайтон – Брентфорд
|- : -
|27.12
|23:15
|
Арсенал – Ипсвич
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|13
|
|
Коул Палмер
Челси
|12
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|18
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|14
|1
|5
Новости