«Ливерпуль» победил «Лестер» и продлил беспроигрышную серию

«Ливерпуль» переиграл «Лестер» в матче 18-го тура чемпионата Англии — 3:1. Игра прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

Нападающий «лис» Джордан Айю на 6-й минуте открыл счет. Перед перерывом «красные» отыгрались — забил Коди Гакпо. В начале второй половины Кертис Джонс вывел хозяев вперед, а в концовке Мохамед Салах забил третий мяч.

«Ливерпуль» набрал 42 очка и лидирует в турнирной таблице. «Красные» не проигрывают во всех турнирах с середины сентября. «Лестер» располагается на 18-й строчке — 14 очков.