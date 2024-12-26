«Ливерпуль» — «Лестер»: онлайн-трансляция матча АПЛ
«Ливерпуль» и «Лестер» сыграют в 18-м туре АПЛ в четверг, 26 декабря. Матч в Ливерпуле (Англия) на стадионе «Энфилд» начнется в 23.00 по московскому времени.
В России нет официальных трансляций игр АПЛ. Бесплатно в прямом эфире игры чемпионата Англии появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и на платформе VK Видео (например, в этой группе).
Изучайте ключевые события и результат игры «Ливерпуль» — «Лестер» в матч-центре сайта «СЭ».
Лидер АПЛ «Ливерпуль» после победы над «Тоттенхэмом» (6:3) в воскресенье набрал 39 очков. «Лестер» в предыдущем туре уступил «Вулверхэмптону» и с 14 очками шел 17-м в турнирной таблице чемпионата Англии.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|16
|12
|3
|1
|37-16
|39
|
2
|Челси
|18
|10
|5
|3
|38-21
|35
|
3
|Нот. Форест
|18
|10
|4
|4
|24-19
|34
|
4
|Арсенал
|17
|9
|6
|2
|34-16
|33
|
5
|Ньюкасл
|18
|8
|5
|5
|30-21
|29
|
6
|Борнмут
|18
|8
|5
|5
|27-21
|29
|
7
|Ман. Сити
|18
|8
|4
|6
|30-26
|28
|
8
|Фулхэм
|18
|7
|7
|4
|26-23
|28
|
9
|Астон Вилла
|18
|8
|4
|6
|26-29
|28
|
10
|Брайтон
|17
|6
|7
|4
|27-26
|25
|
11
|Тоттенхэм
|18
|7
|2
|9
|39-26
|23
|
12
|Брентфорд
|17
|7
|2
|8
|32-32
|23
|
13
|Вест Хэм
|18
|6
|5
|7
|23-30
|23
|
14
|МЮ
|17
|6
|4
|7
|21-22
|22
|
15
|Эвертон
|17
|3
|8
|6
|15-22
|17
|
16
|Кр. Пэлас
|18
|3
|8
|7
|18-26
|17
|
17
|Лестер
|17
|3
|5
|9
|21-37
|14
|
18
|Вулверхэмптон
|17
|3
|3
|11
|27-40
|12
|
19
|Ипсвич
|17
|2
|6
|9
|16-32
|12
|
20
|Саутгемптон
|18
|1
|3
|14
|11-37
|6
|26.12
|15:30
|
Ман. Сити – Эвертон
|1 : 1
|26.12
|18:00
|
Борнмут – Кр. Пэлас
|0 : 0
|26.12
|18:00
|
Челси – Фулхэм
|1 : 2
|26.12
|18:00
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|3 : 0
|26.12
|18:00
|
Нот. Форест – Тоттенхэм
|1 : 0
|26.12
|18:00
|
Саутгемптон – Вест Хэм
|0 : 1
|26.12
|20:30
|
Вулверхэмптон – МЮ
|- : -
|26.12
|23:00
|
Ливерпуль – Лестер
|- : -
|27.12
|22:30
|
Брайтон – Брентфорд
|- : -
|27.12
|23:15
|
Арсенал – Ипсвич
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|15
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|13
|
|
Коул Палмер
Челси
|12
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Амад Диалло
Манчестер Юнайтед
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|14
|1
|5
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|16
|1
|4