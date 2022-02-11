«Ливерпуль» переиграл «Лестер» и закрепился на втором месте
«Ливерпуль» переиграл «Лестер»
«Ливерпуль» выиграл у «Лестера» в матче 24-го тура чемпионата Англии — 2:0. Матч прошел на стадионе «Энфилд».
Дублем в составе «красных» отметился португалец Диогу Жоту. На 34-й минуте он открыл счет. В концовке встречи упрочил преимущество своей команды.
«Ливерпуль» идет на втором месте в турнирной таблице АПЛ, увеличив отрыв от «Челси» до 4 очков. «Лестер» занимает 12-ю строчку.
В ближайшие выходные «Ливерпуль» встретится с «Бернли», а «Лестер» сыграет с «Вест Хэмом».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|24
|19
|3
|2
|57-14
|60
|
2
|Ливерпуль
|23
|15
|6
|2
|60-19
|51
|
3
|Челси
|24
|13
|8
|3
|48-18
|47
|
4
|Вест Хэм
|24
|12
|4
|8
|42-31
|40
|
5
|Арсенал
|22
|12
|3
|7
|34-25
|39
|
6
|МЮ
|23
|11
|6
|6
|37-31
|39
|
7
|Тоттенхэм
|21
|11
|3
|7
|28-27
|36
|
8
|Вулверхэмптон
|22
|10
|4
|8
|19-17
|34
|
9
|Брайтон
|22
|6
|12
|4
|23-23
|30
|
10
|Саутгемптон
|23
|6
|10
|7
|29-36
|28
|
11
|Астон Вилла
|22
|8
|3
|11
|31-35
|27
|
12
|Лестер
|21
|7
|5
|9
|34-39
|26
|
13
|Кр. Пэлас
|23
|5
|10
|8
|32-35
|25
|
14
|Брентфорд
|24
|6
|5
|13
|26-40
|23
|
15
|Лидс
|22
|5
|8
|9
|27-43
|23
|
16
|Эвертон
|21
|5
|4
|12
|25-38
|19
|
17
|Ньюкасл
|22
|3
|9
|10
|24-44
|18
|
18
|Норвич
|23
|4
|5
|14
|14-46
|17
|
19
|Уотфорд
|22
|4
|3
|15
|23-41
|15
|
20
|Бернли
|20
|1
|11
|8
|17-28
|14
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.11
|15:30
|
Арсенал – Ньюкасл
|2 : 0
|27.11
|18:00
|
Кр. Пэлас – Астон Вилла
|1 : 2
|27.11
|18:00
|
Ливерпуль – Саутгемптон
|4 : 0
|27.11
|18:00
|
Норвич – Вулверхэмптон
|0 : 0
|27.11
|20:30
|
Брайтон – Лидс
|0 : 0
|28.11
|17:00
|
Брентфорд – Эвертон
|1 : 0
|28.11
|17:00
|
Лестер – Уотфорд
|4 : 2
|28.11
|17:00
|
Ман. Сити – Вест Хэм
|2 : 1
|28.11
|19:30
|
Челси – МЮ
|1 : 1
|23.02
|22:30
|
Бернли – Тоттенхэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|12
|
|
Джейми Варди
Лестер
|9
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|21
|1
|3
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|11
|1
|5
|
|
Эмерик Ляпорт
Манчестер Сити
|20
|1
|5
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