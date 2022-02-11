«Ливерпуль» переиграл «Лестер» и закрепился на втором месте

«Ливерпуль» выиграл у «Лестера» в матче 24-го тура чемпионата Англии — 2:0. Матч прошел на стадионе «Энфилд».

Дублем в составе «красных» отметился португалец Диогу Жоту. На 34-й минуте он открыл счет. В концовке встречи упрочил преимущество своей команды.

«Ливерпуль» идет на втором месте в турнирной таблице АПЛ, увеличив отрыв от «Челси» до 4 очков. «Лестер» занимает 12-ю строчку.

В ближайшие выходные «Ливерпуль» встретится с «Бернли», а «Лестер» сыграет с «Вест Хэмом».