«Ливерпуль» сыграет с «Кристал Пэласом» в 38-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 25 мая. Игра состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и начнется в 18.00 по московскому времени.

«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события противостояния «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции игр АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 38-й тур.

25 мая 2025, 18:00. Энфилд (Ливерпуль)

По итогам 37-ти туров премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 83 очка и досрочно стал чемпионом. «Кристал Пэлас» с 52 баллами располагается на 12-й строчке чемпионата.

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