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25 мая 2025, 15:10

«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: смотреть трансляцию матча АПЛ

«Ливерпуль» сыграет с «Кристал Пэласом» в чемпионате Англии 25 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мохамед Салах (ФК «Ливерпуль»).
Фото Reuters

«Ливерпуль» сыграет с «Кристал Пэласом» в 38-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 25 мая. Игра состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и начнется в 18.00 по московскому времени.

«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события противостояния «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции игр АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 38-й тур.
25 мая 2025, 18:00. Энфилд (Ливерпуль)
Ливерпуль
1:1
Кристал Пэлас

По итогам 37-ти туров премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 83 очка и досрочно стал чемпионом. «Кристал Пэлас» с 52 баллами располагается на 12-й строчке чемпионата.

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ФК Кристал Пэлас
ФК Ливерпуль
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«Фулхэм» — «Манчестер Сити»: смотреть трансляцию матча АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2
 Ман. Сити 38 23 9 6 77-35 78
3
 МЮ 38 20 11 7 69-50 71
4
 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5
 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6
 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7
 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8
 Брайтон 38 14 11 13 52-46 53
9
 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10
 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11
 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12
 Ньюкасл 38 14 7 17 53-55 49
13
 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14
 Лидс 38 11 14 13 49-56 47
15
 Кр. Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16
 Нот. Форест 38 11 11 16 48-51 44
17
 Тоттенхэм 38 10 11 17 48-57 41
18
 Вест Хэм 38 10 9 19 46-65 39
19
 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20
 Вулверхэмптон 38 3 11 24 27-68 20
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38 тур
24.05 18:00 Брайтон – МЮ 0 : 3
24.05 18:00 Бернли – Вулверхэмптон 1 : 1
24.05 18:00 Кр. Пэлас – Арсенал 1 : 2
24.05 18:00 Фулхэм – Ньюкасл 2 : 0
24.05 18:00 Ливерпуль – Брентфорд 1 : 1
24.05 18:00 Ман. Сити – Астон Вилла 1 : 2
24.05 18:00 Нот. Форест – Борнмут 1 : 1
24.05 18:00 Сандерленд – Челси 2 : 1
24.05 18:00 Тоттенхэм – Эвертон 1 : 0
24.05 18:00 Вест Хэм – Лидс 3 : 0
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ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 27
Игор Тиаго
Игор Тиаго

Брентфорд

 22
Антуан Семеньо
Антуан Семеньо

Манчестер Сити

 17
П
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 21
Райан Шерки
Райан Шерки

Манчестер Сити

 12
Джаррод Боуэн
Джаррод Боуэн

Вест Хэм

 11
И К Ж
Кристиан Ромеро
Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 23 1 9
Мойсес Кайседо
Мойсес Кайседо

Челси

 33 1 11
Микки ван де Вен
Микки ван де Вен

Тоттенхэм Хотспур

 35 1 9
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