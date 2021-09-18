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«Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел в лидеры чемпионата Англии

18:57
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«Ливерпуль» победил «Кристал «Пэлас» (3:0) в матче пятого тура чемпионата Англии.

Голы забивали Садио Мане, Мохамед Салах и Наби Кейта. «Красные» набрали 13 очков и вышли на первое место. Вторым с десятью очками идет «Манчестер Сити».

Чемпионат Англии. Премьер-лига

5-й тур

«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» — 3:0 (1:0)

Голы: Мане, 43 (1:0). Салах, 78 (2:0). Кейта, 89 (3:0).

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Цимикас, Конате, Милнер, Хендерсон (Ориги, 87), Тиагу Алькантара (Кейта, 62), Фабинью, Салах, Мане, Диогу Жота (Джонс, 76).

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Куяте (Олисе, 82), Уорд, Андерсен, Гэи, Митчелл, Макартур (Ридевалд, 65), Галлахер, Бентеке (Эдуар, 65), Айю, Заа.

Предупреждения: Хендерсон, 40. Цимикас, 75. Салах, 79. Уорд, 83.

Судья: Мэдли.

18 сентября. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».

Ливерпуль — Кристал Пэлас

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
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  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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  • Sport Prediction
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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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