«Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел в лидеры чемпионата Англии
«Ливерпуль» победил «Кристал «Пэлас» (3:0) в матче пятого тура чемпионата Англии.
Голы забивали Садио Мане, Мохамед Салах и Наби Кейта. «Красные» набрали 13 очков и вышли на первое место. Вторым с десятью очками идет «Манчестер Сити».
Чемпионат Англии. Премьер-лига
5-й тур
«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» — 3:0 (1:0)
Голы: Мане, 43 (1:0). Салах, 78 (2:0). Кейта, 89 (3:0).
«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Цимикас, Конате, Милнер, Хендерсон (Ориги, 87), Тиагу Алькантара (Кейта, 62), Фабинью, Салах, Мане, Диогу Жота (Джонс, 76).
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Куяте (Олисе, 82), Уорд, Андерсен, Гэи, Митчелл, Макартур (Ридевалд, 65), Галлахер, Бентеке (Эдуар, 65), Айю, Заа.
Предупреждения: Хендерсон, 40. Цимикас, 75. Салах, 79. Уорд, 83.
Судья: Мэдли.
18 сентября. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».
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