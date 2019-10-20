«Ливерпуль» Клоппа остановился в шаге от повторения двух рекордов АПЛ
«Ливерпуль», сыграв вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в 9-м туре премьер-лиги, прервал свою 17-матчевую победную серию в чемпионате Англии.
Команда Юргена Клоппа не смогла повторить достижение «Манчестер Сити», установленное в сезоне-2017/18. Тогда «горожане» под руководством Хосепа Гвардьолы не теряли очки в чемпионате с 3-го по 20-й туры.
Самые продолжительные победные серии в истории АПЛ
|
Сезоны
|
Клуб
|
Тренер
|
Туры
|
Количество побед
|
2017/18
|
Манчестер Сити
|
Хосеп Гвардьола
|
3 — 20
|
18
|
2018/19-2019/20
|
Ливерпуль
|
Юрген Клопп
|
30 — 8
|
17
|
2018/19-2019/20
|
Манчестер Сити
|
Хосеп Гвардьола
|
25 — 1
|
15
|
2001/02-2002/03
|
Арсенал
|
Арсен Венгер
|
26 — 1
|
14
|
2016/17
|
Челси
|
Антонио Конте
|
7 — 19
|
13
|
1999/00-2000/01
|
Манчестер Юнайтед
|
Алекс Фергюсон
|
28 — 1
|
12
Также «Ливерпуль» остановился в шаге от повторения рекорда «Челси» Жозе Моуринью по количеству побед подряд со старта сезона, установленного в 2005 году. Тогда «синие» были сильнее соперников в первых девяти турах АПЛ, а команда Юргена Клоппа — в восьми. (Денис Аль-Юсифи)
Самые продолжительные победные серии в истории АПЛ со старта чемпионата
|
Сезон
|
Клуб
|
Тренер
|
Количество побед
|
2005/06
|
Челси
|
Жозе Моуринью
|
9
|
2019/20
|
Ливерпуль
|
Юрген Клопп
|
8
|
1994/96
|
Ньюкасл
|
Кевин Киган
|
6
|
2009/10
|
Челси
|
Карло Анчелотти
|
6
|
2016/17
|
Манчестер Сити
|
Хосеп Гвардьола
|
6
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