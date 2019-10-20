«Ливерпуль» Клоппа остановился в шаге от повторения двух рекордов АПЛ

«Ливерпуль», сыграв вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в 9-м туре премьер-лиги, прервал свою 17-матчевую победную серию в чемпионате Англии.

Команда Юргена Клоппа не смогла повторить достижение «Манчестер Сити», установленное в сезоне-2017/18. Тогда «горожане» под руководством Хосепа Гвардьолы не теряли очки в чемпионате с 3-го по 20-й туры.

Самые продолжительные победные серии в истории АПЛ

Сезоны Клуб Тренер Туры Количество побед 2017/18 Манчестер Сити Хосеп Гвардьола 3 — 20 18 2018/19-2019/20 Ливерпуль Юрген Клопп 30 — 8 17 2018/19-2019/20 Манчестер Сити Хосеп Гвардьола 25 — 1 15 2001/02-2002/03 Арсенал Арсен Венгер 26 — 1 14 2016/17 Челси Антонио Конте 7 — 19 13 1999/00-2000/01 Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон 28 — 1 12

Также «Ливерпуль» остановился в шаге от повторения рекорда «Челси» Жозе Моуринью по количеству побед подряд со старта сезона, установленного в 2005 году. Тогда «синие» были сильнее соперников в первых девяти турах АПЛ, а команда Юргена Клоппа — в восьми. (Денис Аль-Юсифи)

Самые продолжительные победные серии в истории АПЛ со старта чемпионата

Сезон Клуб Тренер Количество побед 2005/06 Челси Жозе Моуринью 9 2019/20 Ливерпуль Юрген Клопп 8 1994/96 Ньюкасл Кевин Киган 6 2009/10 Челси Карло Анчелотти 6 2016/17 Манчестер Сити Хосеп Гвардьола 6

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