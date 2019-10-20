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«Ливерпуль» Клоппа остановился в шаге от повторения двух рекордов АПЛ

20:28
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«Ливерпуль», сыграв вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в 9-м туре премьер-лиги, прервал свою 17-матчевую победную серию в чемпионате Англии.

Команда Юргена Клоппа не смогла повторить достижение «Манчестер Сити», установленное в сезоне-2017/18. Тогда «горожане» под руководством Хосепа Гвардьолы не теряли очки в чемпионате с 3-го по 20-й туры.

Самые продолжительные победные серии в истории АПЛ

Сезоны

Клуб

Тренер

Туры

Количество побед

2017/18

Манчестер Сити

Хосеп Гвардьола

3 — 20

18

2018/19-2019/20

Ливерпуль

Юрген Клопп

30 — 8

17

2018/19-2019/20

Манчестер Сити

Хосеп Гвардьола

25 — 1

15

2001/02-2002/03

Арсенал

Арсен Венгер

26 — 1

14

2016/17

Челси

Антонио Конте

7 — 19

13

1999/00-2000/01

Манчестер Юнайтед

Алекс Фергюсон

28 — 1

12

Также «Ливерпуль» остановился в шаге от повторения рекорда «Челси» Жозе Моуринью по количеству побед подряд со старта сезона, установленного в 2005 году. Тогда «синие» были сильнее соперников в первых девяти турах АПЛ, а команда Юргена Клоппа — в восьми. (Денис Аль-Юсифи)

Самые продолжительные победные серии в истории АПЛ со старта чемпионата

Сезон

Клуб

Тренер

Количество побед

2005/06

Челси

Жозе Моуринью

9

2019/20

Ливерпуль

Юрген Клопп

8

1994/96

Ньюкасл

Кевин Киган

6

2009/10

Челси

Карло Анчелотти

6

2016/17

Манчестер Сити

Хосеп Гвардьола

6

Чемпионат Англии: премьер-лига, новости и обзоры, календарь и результаты матчей, турнирная таблица

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