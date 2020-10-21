«Ливерпуль» исключил ван Дейка из заявки на сезон

«Ливерпуль» исключил защитника Виргила ван Дейка из заявки на сезон, сообщает официальный сайт Английской премьер-лиги. Футболист не попал в окончательный список из 25 игроков на сезон. Причиной стала его серьезнея травма.

В матче 5-го тура АПЛ ван Дейк получил разрыв крестообразных связок. В ближайшее время он перенесет операцию, сроки восстановления пока неизвестны.

До травмы ван Дейк не пропустил ни одной минуты с января 2018 года.