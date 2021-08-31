«Ливерпуль» ищет нового спортивного директора
Руководство «Ливерпуля» ищет замену спортивному директору клуба Майклу Эдвардсу. Mirror сообщает, что его пост может занять его помощник Джулиан Уорд.
До того, как Уорд перебрался на «Энфилд», он работал в «Манчестер Сити». Англичанин стал правой рукой Эдвардса и в данный момент продолжает плотное сотрудничество со специалистом.
Отметим, что пиарщики клуба называют Уорда «трансферным гуру».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
www.mirror.co.uk/sport/football/news/liverpool-michael-edwards-julian-ward-24871717
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